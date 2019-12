Horoskop dzienny na czwartek 26.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w czwartek, 26 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. Może dojść do sytuacji, w której będziesz rozczarowana. Od dawna wyczekiwane zdarzenia nie dojdą do skutku. Drobne nieporozumienia mogę doprowadzić do poważnych rys na relacji.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Szykowałaś się od dawna na wyjazd z ukochanym? On zmieni te plany. Będziesz rozczarowana, ale się nie zniechęcaj. Może uda się następnym razem?

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Niektóre Wodniki przypomną sobie o miłości z dawnych czasów. Jeśli chcesz iść dalej z kimś innym, musisz raz na zawsze skończyć z tym, co już było.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Chcesz być kochana, dlatego tak bardzo boisz się, że ktoś ci się wymyka. Możesz odczuwać z tego powodu duże napięcie. A przecież nie można nikogo zmusić do miłości…

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Nie unikniesz zobowiązań rodzinnych. Trzeba będzie udać się na uroczysty obiad, czy to ci się podoba, czy nie. Ktoś wam zakłóci od dawna planowany wieczór we dwoje.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Twój wybranek będzie zazdrosny o ekspartnera. To spowoduje między wami konflikt. Ukochanemu puszczą nerwy, gdy po raz kolejny okaże się, że ciągle wracasz do przeszłości.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

W nadchodzących dniach niewyraźna sytuacja w twoim związku wreszcie się wyklaruje. Drobny upominek zrekompensuje ci ostatnie przykrości i troski.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Na waszych partnerskich relacjach pojawi się rysa. Nie spodobają ci się wydatki partnera. Niby nic poważnego, jednak dyskusja nie zakończy tematu.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Napięcie między wami wzrośnie i poczujesz się w związku samotna. Myślałaś, że wszystko masz pod kontrolą? Rzeczywistość mocno cię rozczaruje.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

W drodze na randkę możesz kupić los albo zagrać w jakąś grę. Masz szansę przekonać się, że kto ma szczęście w miłości, temu los sprzyja także w grach.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

W najbliższych dniach nie zabraknie ci pogody ducha. Jeżeli rozstałaś się z partnerem, a chcesz by wrócił, to z pewnością tak się stanie.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Z obecnym partnerem może chwilowo się nie układać. Zaczniesz więc szukać powiernika w innym mężczyźnie. Singielki staną przed trudnym wyborem.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Partner cię zawiedzie, ale za szybko go nie osądzaj. Singielki będą tkwiły w potajemnych związkach. To nie jest pora na deklaracje.