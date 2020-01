Horoskop dzienny na czwartek 02.01.2020 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w czwartek, 2 grudnia 2020 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. To nie najlepszy czas na miłość. W związkach nieporozumienia, rutyna, a nawet może dojść do zdrady, a singielki może spotkać gorzkie rozczarowanie. Już niedługo pojawią się nowe propozycje zawodowe, warto rozpatrzyć wszelkie za i przeciw.

iStock

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Podczas załatwiania różnych spraw możesz liczyć na uśmiech nieznajomego. Czy będzie zapowiedzią ciekawej znajomości? To zależy tylko od ciebie.

Praca

Propozycja zawodowa, jaką otrzymasz, nie będzie korzystna pod względem finansowym. Jednak nic lepszego w najbliższym czasie się nie pojawi.

iStock

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Ostatnio narzekałaś na rutynę, ale teraz spędzisz więcej czasu z ukochanym. I nie będzie to rodzinna wycieczka w góry, lecz wyjście do kina, teatru lub… cyrku.

Praca

Czas sprzyja tym, których praca związana jest z dziećmi. Jeżeli jesteś właścicielką przedszkola, możesz liczyć na spore zainteresowanie.

iStock

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Pochłoną cię sprawy domowe. Mogą to być generalne porządki albo uroczystości rodzinne. Nie licz więc teraz ani na chwilę dla siebie, ani na randki z ukochanym.

Praca

Znajdziesz sezonową ofertę pracy w gastronomii lub w charakterze asystentki medycznej. Pracujące osoby powinny pomyśleć o wolnym dniu.

iStock

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Nie obiecuj partnerowi za wiele, bo i tak nie dotrzymasz słowa. Swój czas będziesz teraz poświęcać na spotkania ze znajomymi. To z nimi będziesz się dzielić planami.

Praca

Szczęście będzie sprzyjało Baranom pracującym w handlu, reklamie i komunikacji. W razie potrzeby zasięgnij porady osoby kompetentnej. Opłaci się!

iStock

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Skoncentrujesz się tylko na sobie i nie będziesz rozglądać się dookoła. Dla Byków w związkach ważne staną się sprawy związane z budżetem. Przeanalizujesz dochody.

Praca

Posypią się ciekawe oferty pracy. Podejmuj rozważne decyzje, bo nie każda propozycja zagwarantuje ci w przyszłości spokój i wygodne życie.

iStock

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Jeśli jesteś w relacji, czeka cię nieporozumienie z partnerem. Singielki, które planują teraz randkę, nie powinny liczyć, że przerodzi się ona w związek.

Praca

Pojawi się nowa propozycja zawodowa. Nie dla każdego Bliźniaka jest to dobry czas na zmianę pracy. Nie podejmuj więc pochopnych decyzji.

iStock

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Twój związek nie wygląda za dobrze. Partner ucieka od problemów, bo tak jest łatwiej. Nic teraz nie zdziałasz. Ostatecznie pozostaniesz w relacji, bo tak wypada.

Praca

Pewne sprawy zawodowe zostaną zablokowane. Możliwe, że odejdziesz z obecnej pracy do innej. Okoliczności wymuszą zakończenie pewnego etapu.

iStock

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Singielki poszukają bliskości w portalu internetowym. A Lwy w związkach poczują się osamotnione i zaczną zwierzać się przyjaciołom.

Praca

Będziesz zadowolona ze środowiska, w którym pracujesz, zwłaszcza z dobrych relacji z ludźmi. Jeśli mimo to szukasz zmian, możesz liczyć na protekcję.

iStock

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Więcej czasu spędzisz z kolegą z pracy niż małżonkiem lub partnerem. Uważaj, bo relacja może zmienić się we flirt. Czy niewinny? To zależy tylko od ciebie.

Praca

Spodziewaj się dodatkowych obowiązków: trzeba będzie wziąć nadgodziny lub wyświadczyć komuś przysługę. Sprawdzisz się na zastępstwie.

iStock

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Nawiążesz kontakt z obcokrajowcem lub odezwie się ktoś z zagranicy, kogo już kiedyś poznałaś. W związkach pora na snucie planów wyjazdowych.

Praca

Możesz podpisywać umowę lub jakiś aneks. Możliwe także wypowiedzenie. Powód? Firma nie zapewnia ci perspektyw.

iStock

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Nie zabraknie czasu na przyjemności. Nawet jeśli ostatnio nie było w twoim związku za dobrze, to teraz twój partner odpuści i wyjdzie na twoje.

Praca

Będzie ci trudno podjąć decyzję. Szczęście będzie sprzyjać tym, których sprawy zawodowe związane są z bankami i ubezpieczeniami.

iStock

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Przed tobą konieczność podjęcia istotnych decyzji. Niektóre Strzelce wejdą w związek, inne z niego zrezygnują. Nie licz, że zawsze masz szansę na powrót.

Praca

Czas sprzyja współpracy i działaniach w grupie. Niektóre Strzelce zechcą przekroczyć granicę swojego kraju w celach zarobkowych.