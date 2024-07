Skrajny hedonizm głosił Arystyp z Cyreny. Natomiast hedonizm umiarkowany to podstawa koncepcji hedonistycznych m. in. w odrodzeniu i oświeceniu. Elementy hedonizmu są dostrzegalne w koncepcjach Diderota, Nietzschego. Można je spotkać u XIX-wiecznych myślicieli biologizujących i u Freuda.

Reklama

Czym jest hedonizm?

Hedonizm jest doktryną etyczną. Wywodzi się ze starożytnej Grecji. Wedle niej rozkosz jest najwyższym dobrem, powinna ona być celem życia człowieka i bodźcem napędzającym go do działania. Nazwa doktryny pochodzi z języka greckiego i oznacza „rozkosz”.

Można wyróżnić hedonizm etyczny, psychologiczny i materialistyczny. Etyczny zakłada, że należy dążyć do swojego i cudzego szczęścia. Psychologiczny głosi, że człowiek pragnie być szczęśliwy, ale nie podaje, jak osiągnąć szczęście. Materialistyczny upatruje najwyższą wartość w używaniu dóbr.

Zobacz także

Mianem hedonizmu nazywana jest także postawa człowieka, która jest rezultatem tej doktryny. Postawa ta preferuje styl życia, który polega na dążeniu do przeżywania i umiejętnego wykorzystywania przyjemności w życiu. Postawa hedonistyczna przedkłada przyjemność zmysłową nad inne wartości. Wbrew pozorom to zdrowe i naturalne zachowanie.

Czym charakteryzuje się hedonista?

Hedonista dąży do maksymalizacji przyjemności w życiu i zminimalizowania przykrych doznań (bólu i cierpienia). To jest jego główna życiowa zasada, której towarzyszy hasło „carpe diem”, czyli korzystaj z życia (dosłownie „chwytaj dzień”). Osoba o tym światopoglądzie troszczy się o siebie i pragnie czerpać z życia tylko to, co najlepsze. Hedonista umie także zadbać o innych ludzi w przeciwieństwie do egoisty, który zajmuje się wyłącznie sobą. Hedonista w pierwszej kolejności zaspokaja swoje potrzeby, by móc czerpać radość z niesienia pomocy innym osobom. Jest to normalne zachowanie, ponieważ tylko spełniona i szczęśliwa osoba może z radością poświęcać swój czas i uwagę innym. Hedonista potrafi sprecyzować, czego mu w życiu potrzeba do pełni szczęścia i realizować te plany.

Reklama

Hedonizm jest krytykowany, ponieważ bywa często mylnie definiowany. Sam termin ma w powszechnej opinii negatywny wydźwięk. Uważa się, że osoby hedonistyczne często zmieniają partnerów, uprawiają przygodny seks, próbują spróbować w życiu wszystkiego i nie mają żadnych granic i zobowiązań. Warto jednak zauważyć, że definicji przyjemności jest wiele. Dla jednej osoby będzie nią seks, a innej przyjemność może dawać podróżowanie po świecie.