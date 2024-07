Bezpośrednie przyczyny raka jajnika nie są znane, ale często występuje on u kobiet, które przeszły menopauzę. Ryzyko zachorowania wzrasta też u osób, u których w rodzinie byli chorzy na nowotwory: jajnika, piersi, macicy i okrężnicy.

Reklama

Grupa ryzyka zachorowania na nowotwór jajnika

Choć do tej pory nie odkryto bezpośrednich przyczyn powstawania guza jajnika, wiadomo, że wpływ na to schorzenie mają m.in. hormony. Choroba ta dotyka kobiet, które przeszły menopauzę, a więc powyżej 50. roku życia. Ryzyko zachorowania na nowotwór jajnika zwiększa się także w przypadku innych czynników hormonalnych. Należą do nich:

wczesne rozpoczęcie miesiączkowania,

urodzenie pierwszego dziecka w późnym wieku,

brak dzieci,

późna menopauza.

Ryzyko zachorowania zmniejszają natomiast czynniki, które hamują owulację, np. duża liczba ciąż, karmienie piersią czy pigułki antykoncepcyjne.

Predyspozycje genetyczne a guz jajnika

Od 5 do 10% chorych na nowotwór jajnika cierpi na tę chorobę z przyczyn genetycznych. Odpowiedzialny jest za to gen BRCA1. Ten sam gen wywołuje raka piersi. Regularnie badać się w kierunku guza jajnika powinny także kobiety, u których w rodzinie występowały przypadki raka jajnika, macicy, piersi czy okrężnicy.

Czynniki środowiskowe mogące powodować raka jajnika

Guz jajnika może pojawić się także wówczas, gdy ma odpowiednie warunki środowiskowe. Podejrzewa się, że zachorowaniu sprzyjają:

Zobacz także

dieta uboga w witaminy i błonnik,

długotrwały kontakt z talkiem.

Prawdopodobnie wpływ na powstawanie guza jajnika mają też duża waga ciała i wysoki wzrost.

Reklama