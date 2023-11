Gastroskopia przeprowadzana jest przy użyciu endoskopu, czyli rurki wprowadzanej do górnego odcinka przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka i dwunastnicy. Umożliwia wykrycie źródła krwawień oraz zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości, takich jak zgaga, bolesne połykanie i bóle nadbrzusza.

Gastroskopia jest badaniem diagnostycznym górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wykonuje się ją w przypadku podejrzewania chorób przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Jednym z celów badania jest wykrycie źródła krwawienia z przewodu pokarmowego.

Gastroskopia – na czym polega?

Gastroskopia jest endoskopowym badaniem górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli przełyku, żołądka i dwunastnicy. Polega na wprowadzeniu przez jamę ustną do przewodu pokarmowego specjalnego endoskopu, który na końcu wyposażony jest w kamerkę umożliwiającą wyświetlenie na monitorze badanych narządów. Celem gastroskopii jest pobranie wycinków z błony śluzowej przewodu pokarmowego, które następnie zostają poddane ocenie histopatologicznej. Umożliwia to wykrycie ewentualnych zmian i chorób przełyku, żołądka lub dwunastnicy oraz określenie stopnia zaawansowania schorzenia. Gastroskopia może być przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, jednak znieczulenie do tego badania nie jest obowiązkowo wymagane. W trakcie jej wykonywania badany ułożony jest na lewym boku, a górna połowa ciała powinna być lekko uniesiona. Endoskop o średnicy około 1 cm wprowadzany jest przez ustnik do jamy ustnej, a następnie przechodzi przez gardło i dostaje się do odcinka, który poddawany jest badaniu. Gastroskopia trwa od kilku do kilkunastu minut.

Wskazania do przeprowadzenia gastroskopii

Jednym z podstawowych wskazań do przeprowadzenia gastroskopii jest krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wykonanie badania umożliwia wykrycie miejsca krwawienia. Do jego objawów zalicza się:

krwiste wymioty – ich źródłem jest najczęściej krwawienie z przełyku lub masywne krwotoki z żołądka,

fusowate wymioty – swoim wyglądem przypominają fusy od kawy,

smoliste, czarne stolce,

niedokrwistość,

bladość skóry,

bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami – występują przy znacznej ilości utraconej krwi.

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego może być spowodowane licznymi chorobami. Wśród nich wymienia się: chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, owrzodzenie przełyku, nowotwory żołądka lub przełyku, tętniak w aorcie oraz krwotoczne zapalenie błony śluzowej żołądka. Innymi wskazaniami do przeprowadzenia gastroskopii są:

trudności w połykaniu,

zgaga,

nawracające wymioty,

częste bóle nadbrzusza,

nagła utrata masy ciała o nieznanej przyczynie.

Jak przygotować się do gastroskopii?

Przed zakwalifikowaniem pacjenta do gastroskopii lekarz prowadzący przeprowadza szczegółowy wywiad lekarski, badanie fizykalne oraz laboratoryjne (m.in. morfologia). Na co najmniej 8 godzin przed badaniem nie należy nic pić oraz jeść, natomiast na 4 godziny przed przeciwwskazane jest również palenie papierosów oraz żucie gumy. Osoby, które stale przyjmują leki, np. związane z nadciśnieniem tętniczym czy chorobami serca mogą zażyć normalną dawkę preparatu i popić ją niewielką ilością wody. W przypadku zażywania leków obniżających krzepliwość krwi konieczne jest ich odstawienie i zastosowanie zamiennika, ale tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem.