Fondue w języku francuskim oznacza roztapiać się. To potrawa ze szwajcarskim rodowodem. Kwintesencją dania jest gorący płynny ser z dodatkiem białego wina i przypraw. Za pomocą specjalnych długich widelczyków w serowej masie moczy się kawałki mięsa, warzyw oraz pieczywa. Fondue czekoladowe to słodka odmiana serowego przysmaku, która najlepiej smakuje z truskawkami, bananami, jabłkami i suszonymi morelami.

Fondue najlepiej smakuje w większym gronie. Na środku stołu ustawia się specjalny garnek o nazwie caquelon (albo zwykły żeliwny kociołek) bądź ceramiczny zestaw (w przypadku czekoladowego fondue), który cały czas jest podgrzewany.

Jaki rodzaj sera jest najlepszy do fondue?

Fondue serowe najlepiej smakuje z dodatkiem aromatycznych serów dojrzewających (co najmniej dwóch rodzajów). Dlatego idealne będą gatunki, takie jak: gruyere, ementaler, appenzeller i cheddar. Ser przed rozpuszczeniem należy zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Przed ścieraniem najlepiej włożyć go na godzinę do lodówki.

Jakie przyprawy i dodatki są najlepsze do fondue?

Oryginalnie fondue wzbogaca się białym wytrawnym winem, odrobiną kirschu (bezbarwnym likierem wiśniowym), czosnkiem, białym lub czarnym pieprzem oraz gałką muszkatołową. Świetnie sprawdzi się również rozmaryn oraz cząber. Aby ser się nie ważył ani nie rozwarstwiał, dodaje się do niego odrobinę mąki lub skrobi ziemniaczanej.

Fondue czekoladowe znakomicie smakuje, gdy do rozpuszczonej czekolady wsypie się odrobinę cynamonu, wanilii, chili lub mieszanki korzennej.

Rada: mięso, które będzie maczane w serze, należy najpierw ugotować, upiec lub usmażyć. Chleb podgrzany w tosterze lub na patelni przyjemnie chrupie. W czekoladowym fondue można maczać owoce surowe, suszone lub kandyzowane. Bardzo ważne jest, by wszystko pokroić wcześniej na małe (około 5 x 5 cm) kawałki.

Przepis na wegetariańskie fondue serowe

Składniki dla około 4-6 osób:

Składniki na fondue:

Na masę serową:

100g sera gruyere,

300g sera ementaler,

200g sera cheddar,

300ml białego wytrawnego wina,

50 ml kirschu lub wiśniówki,

2 łyżki mąki lub skrobi ziemniaczanej,

1 łyżeczka gałki muszkatołowej,

2 łyżeczki pieprzu białego,

szczypta soli,

1 ząbek czosnku.

Składniki do maczania w serowej masie:

1 bagietka,

4 duże marchewki,

1 kalarepa,

4 łodygi selera naciowego,

450g brokułów (mogą być mrożone),

200 g małych korniszonów,

200g parówek sojowych wędzonych,

200g oliwek zielonych lub czarnych.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 45 minut

Sposób przygotowania:

Ser zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

Obierz czosnek i całym ząbkiem dokładnie natrzyj wnętrze caquelon lub żeliwnego garnka. Wlej wino i zagotuj na małym ogniu.

Do wrzącego wina wsyp ser i zamieszaj. Podgrzewaj na małym ogniu, aż ser się rozpuści.

Wlej wiśniówkę lub kirsch do mieseczki i wymieszaj z mąką tak, by nie było grudek. Dodaj przyprawy i połącz z serową masą. Uważaj, by ser się nie przypalił.

Pokrój bagietkę i kalarepę w kostkę.

Marchewkę i parówki pokrój w średniej grubości plasterki.

Korniszony i oliwki odsącz z zalewy.

Odetnij z selera listki i usuń grubsze włókna,

Ugotuj różyczki brokułów (al dente) w osolonym wrzątku.

Umieść garnek nad podgrzewaczem na stole.

Warzywa, pieczywo i parówki wsyp do małych miseczek i ustaw dookoła garnka.

Pamiętaj, by w czasie jedzenia często mieszać ser na dnie garnka, ponieważ w tym miejscu może się przypalać. Można to robić umieszczonym na patyczku kawałkiem marchewki lub bagietki.

Przepis na czekoladowe fondue

Składniki dla około 4-6 osób:

Składniki na czekoladową masę:

3 tabliczki gorzkiej czekolady, najlepiej o 70-80% zawartości kakao,

pół łyżeczki cynamonu,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

szczypta chili w proszku,

500ml słodkiej śmietanki.

Składniki do maczania w czekoladowej masie:

3 duże banany,

2 jabłka,

2 twarde gruszki,

100g suszonych moreli.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 25 minut

Sposób przygotowania:

W garnku podgrzej śmietankę z cukrem, dodaj połamaną w kostki czekoladę, chili, cynamon, cukier waniliowy i podgrzewaj na małym ogniu do czasu, aż czekolada się rozpuści.

Przygotuj owoce: obrane banany, jabłka, gruszki i kiwi pokrój w średniej grubości plastry i przekrój je na pół. Suszone morele podawaj w całości.

Przelej czekoladę do ceramicznej miseczki i umieść ją na podgrzewaczu. Owoce wsyp do małych miseczek i ustaw je dookoła czekolady.

Fondue czekoladowe to pomysł na oryginalny deser na przyjęcie urodzinowe lub spotkanie ze znajomymi.

Smacznego!