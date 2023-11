3 z 8

Ewelina Lisowska mieszka wraz ze swoim pupilem o imieniu Lucy. Czy w jej domu jest miejsce jeszcze dla kogoś? Tego nie wiemy. Ewelina Lisowska nie lubi bowiem rozmawiać o swoim życiu prywatnym. Piosenkarka niedawno po raz pierwszy pokazała na Instagramie zdjęcia swojego nowego partnera. Jest nim Aleksander Ilczuk, znany kierowca rajdowy. Ewelina Lisowska wcześniej związana była z Damianem Ukeje, zwycięzcą "The Voice of Poland". Plotkowano, że jest to poważna relacja. Niestety, nie przetrwała ona próby czasu. Czy teraz będzie inaczej?