Guma gellan to dodatek do żywności o numerze E418. Nie jest wchłaniana przez organizm i została określona jako substancja nieszkodliwa. Gumę gellan można znaleźć w produktach takich jak: galaretki, napoje soki, dżemy, a także w niektórych kosmetykach.

Guma gellan jest zaliczana do grupy dodatków do żywności. Numer przeznaczony dla gumy gellan to E418. Guma gellan to naturalny polisacharyd (wielocukier, cukier złożony) wytwarzany przez bakterie Pseudomonas elodea ze skrobi. Guma gellan to zagęstnik, stabilizator i substancja żelująca. Stosowana jest przede wszystkim do produkcji napojów bezalkoholowych, produktów mlecznych, dressingów, galaretek i mleczka sojowego. Niekiedy wykorzystuje się ją także w przemyśle owocowym, np. jako dodatek do dżemów lub marmolad. Gumę gellan można znaleźć także w kosmetykach takich jak: pasty do zębów, maseczki do twarzy, mleczka kosmetyczne i produkty do pielęgnacji włosów. Guma gellan jest zwykle dodawana do produktów w niewielkich ilościach. Dzienne spożycie E418 nie jest określone. Guma gellan nie jest przyswajana przez organizm człowieka. Spożyta w nadmiarze może powodować biegunkę lub wzdęcia.