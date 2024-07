Małgorzata Socha w styczniu po raz drugi została mamą. Aktorka znana z serialu "Przyjaciółki" urodziła drugą córkę, która otrzymała imię Basia. Przypominamy, że aktorka wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim wychowuje też 4-letnią córkę Zosię.

Gwiazda w rekordowo szybkim tempie wróciła do figury sprzed ciąży, a efektami ćwiczeń chwaliła się na swoim Instagramie. Jak udało jej się tak szybko wrócić do formy? To zasługa diety, a może intensywnych ćwiczeń na siłowni? Zobaczcie wywiad z Małgorzatą Sochą!

