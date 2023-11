Perseidy i Taurydy, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to roje meteorów. Pojawiają się najczęściej w okresie letnim, od czerwca do sierpnia. Zjawiska te cieszą się dużą popularnością. Deszcz Perseidów każdego roku oglądają tysiące osób. Taurydy występują rzadziej, bo raz na dwa lata, a ich natężenie jest zdecydowanie mniejsze. W tym roku mają być jednak widoczne oba roje meteorów - sprawdź kiedy na niebie pojawią się spadające gwiazdy.

Co to są Taurydy?

Taurydy to odłamki kosmiczne, części zniszczonych ciał niebieskich, które latami wędrują po kosmosie. Rój Taurydów powstał ponad 30 tysięcy lat temu wskutek katastrofy tunguskiej w Układzie Słonecznym. Podczas katastrofy zniszczone zostało ciało o wielkości od kilku do kilkunastu kilometrów kwadratowych. Ziemia wpada w deszcz odłamków dwa razy w roku - latem i jesienią.

Persejdy - czym na prawdę są spadające gwiazdy?

Persejdy to regularny rój meteorytów, który przecina ziemię raz do roku. Obserwowane są one już od 2000 lat, a pierwsze doniesienie o spadających gwiazdach pochodzą z Dalekiego Wschodu. Najlepiej widoczne są na półkuli północnej, choć można je zobaczyć na całym świecie. Rój ten związany jest z kometą kometą 109P/Swift-Tuttle.

Taurydy 2019 - kiedy będzie można zobaczyć rój meteorów?

Taurydy widoczne są na niebie w okresie letnim, dokładniej od 26 czerwca do 14 lipca. Spadające gwiazdy przemieszczają się bardzo szybko. Największe obiekty widoczne są także w ciągu dnia. Taurydy pojawiają się od 5 do 10 razy n godzinę. Najłatwiej jest dostrzec je w bezchmurną noc z daleka od świateł miast. Ostatnio widoczne były w 2005 i 2015 roku, w 2019 roku ich natężenie ma być zdecydowanie większe.

Persejdy 2019 - kiedy będzie można zobaczyć spadające gwiazdy?

Rój przecina Ziemię raz w roku od 17 lipca do 24 sierpnia. Największe nasilenie zjawiska będziemy mogli zaobserwować między 11 a 14 sierpnia. Wtedy liczba spadających gwiazd będzie sięgać aż 100 na godzinę. Do oglądanie nie jest potrzebny żaden sprzęt, Perseidy są widoczne gołym okiem. Najlepiej widać je nocą, w oddali od mocnych świateł miast. Aby meteory były widoczne, niebo musi być bezchmurne.