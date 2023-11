Zbliżający się nowy rok jest dobrym momentem na wprowadzenie zmian w naszym codziennym życiu. Czy wiesz, że przeciętna trzyosobowa rodzina zużywa ponad 1000 jednorazowych butelek rocznie? Na całym świecie co minutę sprzedaje się ich ponad milion. Statystyki mówią, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej odpadów niż organizmów morskich. Niektóre zwierzęta, takie jak koniki morskie i foki, nasze wnuki będą mogły oglądać obok ptaka dodo w podręczniku do przyrody, w rozdziale o wymarłych gatunkach. Planeta Ziemia jest naszym wspólnym domem, jedyną planetą, na której możemy żyć, bogatą w niezbędne do naszego prawidłowego funkcjonowania surowce. Jeśli nie chcemy stracić tego, co ma nam jeszcze do zaoferowania oraz pozbawić nasze dzieci jej dobrodziejstw, należy działać.

Kampania Kosmiczne Wyzwanie to odpowiedź marki Dafi na postępujące zmiany środowiskowe, zapoczątkowane naszym konsumpcyjnym stylem życia. Jej celem jest szerzenie wiedzy o ekologii i podkreślanie wagi codziennych decyzji i niewielkich zmian, mających wpływ na przyszłość naszej planety oraz nas samych. Kampania promuje wielorazowe produkty do filtrowania wody kranowej – butelki i dzbanki filtrujące wodę. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie liczby jednorazowych odpadów, a tym samym zadbanie o przyszłość ziemi. W kampanię zaangażował się lubiany aktor Tomasz Kot.

JESTEŚ AUTORYTETEM – MASZ SUPERMOCE!

Czy wiesz, że jako rodzic jesteś pierwszym autorytetem w życiu dziecka? Jesteś źródłem, z którego czerpie wiedzę, nawyki i uczy się, jak dorastać właśnie na twoim przykładzie. Zanim wejdzie w buntowniczy okres nastoletni i zacznie negować wszystkie twoje decyzje, wykorzystaj moc swojego autorytetu. Mamy jedną planetę-matkę, o którą powinniśmy zadbać nie tylko ze względu na nas samych, ale głównie ze względu na najmłodszych. Nasz wpływ na środowisko odbije się głównie na nich. Pokazanie dzieciom, w jaki sposób mogą mieć własny wkład w ochronę planety sprawi, że będą miały poczucie wpływu na te niezwykle istotne kwestie. Jeśli dbasz o to, by wysłać dziecko do najlepszych szkół, czy zapisujesz je na dodatkowe zajęcia, starając się zadbać o jego bezpieczną przyszłość, pamiętaj, że nauka szacunku do natury jest jednym z takich właśnie działań. Niczym Neil Armstrong - pierwszy człowiek na srebrnym globie, zrób krok w stronę przyszłości. Zadbaj o ludzi, których kochasz, wykorzystaj swoją supermoc! To niewielki krok dla rodzica, ale ogromny skok dla jego dziecka. Decyzje, które podejmiesz dziś, będą miały wpływ na twoje dzieci, wnuki i prawnuki. Daj im szansę i przyłącz się do Kosmicznego Wyzwania!