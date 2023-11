Zakup nowych mebli do domu czy mieszkania wiąże się ze sporym wydatkiem. Zdecydowanie najbardziej kosztowną i absorbującą inwestycją jest wyposażenie w meble kuchni. Klienci mogą wybierać z dwóch opcji – gotowych modułów meblowych albo mebli na wymiar, dostosowanych do konkretnych wnętrz. Podpowiadamy, kiedy i w jakich przypadkach lepiej wybrać gotowe meble ze sklepu, a kiedy postawić na meble na zamówienie.

W przypadku wielu osób zakup mebli jest inwestycją na lata. W związku z tym warto poświęcić więcej czasu na dokładne przeanalizowanie możliwych rozwiązań, aby możliwie najlepiej dopasować meble do swoich oczekiwań i możliwości.

Meble na wymiar – kiedy wybrać takie rozwiązanie?

Jeżeli chodzi o meble kuchenne, to najlepszym rozwiązaniem będą te produkowane na zamówienie. Zwłaszcza jeśli pomieszczenia są małe, o nietypowych kształtach, czyli w takich, w których gotowych modułów nie da się idealnie dopasować. W wielu przypadkach kuchnie są na tyle małe, że wykorzystanie każdej wolnej przestrzeni jest „na wagę złota”. Decydując się na kuchnię na wymiar, można liczyć na to, że projektant stworzy wnętrze praktyczne z możliwie największą ilością miejsca do przechowywania.

Inną zaletą mebli kuchennych na zamówienie jest ich unikalny charakter. Takie same gotowe moduły meblowe może posiadać wiele osób, a zaprojektowana pod indywidualne preferencje klienta kuchnia na wymiar jest jedyna w swoim rodzaju. Ponadto klient ma większe pole manewru w kwestii wyboru materiałów, dodatków czy akcesoriów, w jakie mają być wyposażone zabudowy meblowe.

Minusy mebli na wymiar? To oczywiście wyższa cena. Warto jednak pamiętać, że meble zamówienie nie mają odgórnie ustalonej ceny, a jest ona elastyczna i uzależniona od wspomnianych już kwestii, czyli rodzaju materiałów, dodatków czy akcesoriów. Minusem jest też czas oczekiwania na realizację zamówienia, który może wynieść nawet 2-3 miesiące.

Kiedy zdecydować się na gotowe meble ze sklepu?

Gotowe moduły meblowe dostępne w sklepach są popularnym rozwiązaniem w przypadku mebli do wszystkich innych pomieszczeń niż kuchnia. Wówczas bowiem wymagania nie są tak duże, jak w przypadku kuchni i pole manewru jest większe. Nie dotyczy to oczywiście popularnych szaf wnękowych, które są dopasowywane do konkretnych wnętrz. Jeżeli chodzi o gotowe meble kuchenne, to warto je rozważyć, jeśli dom czy mieszkanie są przeznaczone pod wynajem. Ryzyko uszkodzeń frontów mebli jest wtedy większe i zwyczajnie nie opłaca się inwestować w nie większych pieniędzy. Kuchnia może będzie mniej praktyczna, ale będzie spełniała swoje podstawowe funkcje.

Gotowe meble ze sklepu powinny również sprawdzić się w dużych, przestronnych pomieszczeniach kuchennych. One dają większe możliwości adaptacyjne wnętrza, a przestrzeni jest na tyle dużo, że nowatorskie rozwiązania nie są potrzebne. W przeciwieństwie do mebli na wymiar, te sklepowe często można kupić praktycznie „od ręki”.