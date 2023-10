Odpowiedzi na to pytanie poszukał Krzysztof Gonciarz, który wraz z Michałem Pirógiem, Joanną Krupą, Joanną Jabłczyńską i wieloma innymi dołączył do najnowszej kampanii Żywiec Zdrój celebrującej to bezprecedensowe zobowiązanie.

Znane osoby, którym bliski jest temat ekologii poinformowały na swoich kanałach społecznościowych o realizacji bezprecedensowego zobowiązania środowiskowego Żywiec Zdrój – marka jako pierwsza w Polsce, zapewniła zbiórkę i poddała recyklingowi równowartość 100% wprowadzonego na rynek w 2020 roku plastiku. Krzysztof Gonciarz – znany twórca internetowy przyjrzał się temu tematowi, sprawdzając, jak firma tego dokonała. Efekty tego swoistego „dochodzenia” można od tego tygodnia oglądać na kanałach twórcy internetowego oraz www.postronienatury.pl. W kampanię zaangażowała się również Joanna Krupa, Michał Piróg, Katarzyna Zielińska, Joanna Jabłczyńska, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Jankes Jankowski, Agnieszka Włodarczyk i Gabi Drzewiecka.

Jak widzicie, do akcji włączył się m.in. Krzysztof Jankes Jankowski.

W akcję włączył się również Krzysztof Gonciarz.

Co o kampanii mówi Michał Piróg?

Na początku marca Żywiec Zdrój wystartował z nową kampanią wizerunkową, w której firma informuje o realizacji ogłoszonego na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach zobowiązania środowiskowego. Obok działań reklamowych realizowanych w telewizji, digitalu czy mediach społecznościowych, do celebracji zbiórki plastiku przyłączyli się popularni influencerzy. „Mega się cieszę, że w Polsce działają marki, które nie tylko mówią o swojej trosce o planetę, ale również realnie działają w tym temacie. Żywiec Zdrój kolejny raz udowadnia, że w pełni słusznie należy do tego grona! Marka od lat przypomina mi i innym, że wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za przyszłość tu i teraz. Zapewnia zbiórkę plastiku, poddaje go recyklingowi i wprowadza na rynek opakowania w 100% z rPETu, ale co najważniejsze, edukuje Polaków na temat segregacji i tego, że zmiana naszych nawyków jest koniecznością. Mam nadzieję, że biorąc udział w tej kampanii i dorzucając swoje 3 grosze, sprawię że więcej osób zacznie postrzegać plastik jak surowiec, a nie odpad” – komentuje Michał Piróg.

W tym tygodniu światło dzienne ujrzał najnowszy film Krzysztofa Gonciarza. Jeden z najpopularniejszych YouTuberów w Polsce, w charakterystyczny dla siebie sposób przeprowadził w swoim video „śledztwo” na temat zbiórki plastiku przeprowadzonej przez Żywiec Zdrój. W materiale odpowiada na pytania, które najczęściej pojawią się wśród konsumentów w kontekście realizacji zbiórki. Do akcji przyłączyły się również znane osoby zaangażowane w kwestię środowiskowe, którzy na swoich kanałach społecznościowych informują o zbiórce i zachęcają do obejrzenia video. Kampania marki Żywiec Zdrój została przygotowana przez agencje VMLY&R (koncept, kreacja oraz działania w Internecie), MediaCom (planowanie i zakup mediów),Tailor Made PR (działania media relations, współpraca z influencerami i partnerami) oraz Cut The Mustard.

Więcej informacji o realizacji zobowiązania środowiskowego przez Żywiec Zdrój dostępne jest na stronie: https://www.postronienatury.pl/