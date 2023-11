2 z 9

Limitowane ziarna z Peru (100% Arabica) to nowość, którą naprawdę warto spróbować! Do tej pory w Costa Coffee kawa była przygotowywana na bazie klasycznej mieszanki Mocha Italia, której receptura była przez wiele lat dopracowywana w naszych palarniach. To właśnie zainspirowało naszych ekspertów do dalszych poszukiwań. Dlatego specjalnie dla naszych Gości sprowadziliśmy do Costa coś zupełnie nowego i… innego.