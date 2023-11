Antykoncepcja hormonalna jest jedną z najskuteczniejszych i najszerzej stosowanych metod zabezpieczania się przed niechcianą ciążą. Jednak istnieją leki oraz substancje, które mogą znacznie osłabić poziom jej skuteczności. Podczas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych nie zaleca się, m.in. pić naparów z dziurawca, przyjmować niektórych leków, a także pić soku grejpfrutowego i innych produktów, zawierających dużą ilość witaminy C.

Najważniejszym czynnikiem, wpływającym na skuteczność tabletek antykoncepcyjnych jest regularność. Nawet pominięcie jednej tabletki może skutkować niechcianą ciążą. Dlatego na początku stosowania antykoncepcji hormonalnej zaleca się ustawienie w telefonie budzika, który będzie przypominał o zażyciu tabletki.

Tabletki antykoncepcyjne a zioła

Skuteczność antykoncepcji hormonalnej mogą obniżać zioła, w tym szczególności: dziurawiec, który jest składnikiem wielu mieszanek ziołowych na uspokojenie. Przy stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych należy się go wystrzegać, ponieważ znacznie obniża poziom hormonów płciowych we krwi, w efekcie czego może dojść do owulacji, a w konsekwencji do niechcianej ciąży. Negatywnie na skuteczność tabletek antykoncepcyjnych może oddziaływać również dzięgiel chiński oraz pluskwica groniasta, które wykazują właściwości estrogenne. Należy się także wystrzegać ziół, mających działanie przeczyszczające.

Leki, osłabiające skuteczność antykoncepcji hormonalnej

Oprócz ziół, poziom skuteczności antykoncepcji hormonalnej mogą obniżać również niektóre leki, w tym szczególności antybiotyki. Ich stosowanie może utrudniać proces przyswajania hormonów, zawartych w tabletkach. Skuteczność antykoncepcji może obniżać także paracetamol, który jest jednym z najpopularniejszych środków przeciwbólowych. Oprócz tego na liście preparatów, które mogą negatywnie wpływać na skuteczność antykoncepcji, należy wymienić leki: przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, przeciwwirusowe, a także przeciwbiegunkowe.

Sok grejpfrutowy a tabletki hormonalne

Przy zażywaniu tabletek antykoncepcyjnych należy również pamiętać o tym, że ich działanie mogą osłabiać produkty z wysoką zawartością witaminy C. Mowa tu przede wszystkim o soku grejpfrutowym. W takim przypadku należy pamiętać, żeby dzienna dawka witaminy C nie przekraczała 1000 mg.