Niezwykle ważna dla zdrowo rozwijającego się związku jest szczera komunikacja, która nie ma na celu oskarżania drugiej osoby. Inne niezbędne cechy udanej relacji to zaufanie, wsparcie oraz umiejętność dzielenia się obowiązkami domowymi. Niezwykle ważna jest też zdolność przyznania się do winy oraz umiejętność wybaczania.

Podstawą każdego związku jest miłość i wierność. Jednak czasami bywa tak, że partnerzy mimo tego, że się kochają, nie czują się szczęśliwi w relacji.

Otwarta i szczera komunikacja

Dzięki szczerej rozmowie na temat swojego życia oraz oczekiwań wobec związku znacznie łatwiej pokonywać przeszkody. Podstawą są komunikaty typu Ja, które polegają na przedstawieniu swoich uczuć odnośnie danej sytuacji. Znacznie lepiej wybrzmi zdanie: „Czuję się samotna, kiedy wracasz tak późno” niż „Ty zawsze wracasz tak późno!”. Należy komunikować swoje emocje partnerowi, unikać oskarżania go oraz zmniejszać bariery komunikacyjne. Dzięki temu może on lepiej zrozumieć intencję przekazu i dostosować się do niego.

Zaufanie podstawą relacji

Zaufanie w związku sprawia, że partnerzy nie mają podejrzeń wobec siebie oraz pozwalają sobie na dużo więcej niż pary, które ciągle się kontrolują. Jednak zaufanie nie dotyczy tylko kwestii wierności, ale też spraw organizacyjnych i finansowych. Nierozerwalnie z ufnością drugiej osobie związana jest lojalność, czyli stanie u boku partnera podczas kłopotliwej sytuacji, np. w konfrontacji z teściami czy dalszą rodziną. Dotyczy to też trzymania wspólnych tajemnic oraz nie mówienia źle o związku przy innych.

Wsparcie w trudnych chwilach

W trudnych chwilach najlepiej jest zwrócić się do osoby, która rozumie daną sytuację i potrafi wesprzeć partnera duchowo. Jeśli partnerzy stanowią dla siebie oparcie, to znacznie łatwiej jest im przezwyciężyć trudności życiowe. W przeciwnym razie, osoby w związku będą ukrywać swoje smutki i radości, co będzie prowadziło do nieporozumień i kłótni. Wsparcie dotyczy także dopingowania drugiej połówki do podjęcia zmian życiowych i bycia blisko, gdy coś się nie udaje.

Dzielenie się obowiązkami

Klasyczny podział na kobiety zajmujące się domem i pracujących mężczyzn można włożyć do lamusa. Jednak jeśli związek jest dobrze uporządkowany i zorganizowany, to partnerom znacznie łatwiej jest spełniać wzajemne oczekiwania i szczęśliwie podążać przez życie. Jeśli natomiast nie ma określonych obowiązków w relacji, prędzej czy później zaczną uwidaczniać się elementy życia codziennego, które będą zaniedbane.

Umiejętność wybaczania i przyznania się do błędu

Gdy zostanie się zranionym przez partnera związku, nie należy udawać, że nic się nie stało. Nie warto też wypominać o tej sytuacji przy każdej okazji przez wiele lat. Umiejętność wybaczania polega na świadomym zrezygnowaniu z trzymania urazy oraz pogodzeniu się z tym, że nie otrzyma się pełnej rekompensaty za tą krzywdę. Należy być szczerym i otwarcie mówić o uczuciach swojemu partnerowi, jednak pozwolić mu naprawić daną sytuację najlepiej jak potrafi.

Od strony osoby, która zawiniła, oczekuje się też szczerego przyznania się do winy, ponieważ jest to najlepsza forma poradzenia sobie z trudnością. Gdy trwa się w kłamstwie i zwala się winę na wszystko inne tylko nie siebie (okoliczności, rodzinę, partnera), tylko pogarsza się sytuację.