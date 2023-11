W dzisiejszych czasach jesteśmy wyjątkowo zabiegani. Nie mamy czasu na przygotowywanie pełnowartościowych posiłków, które są podstawą zdrowej diety. Szybkie jedzenie na mieście też nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Te lepsze, wyszukane restauracje mogłyby zrujnować naszą kieszeń. Z pomocą przychodzi catering pudełkowy– świetne rozwiązanie dla zapracowanych.

Reklama

Dlaczego warto wybrać catering

Jeżeli jesteś zapracowana, nie lubisz gotować lub nie masz na to czasu, możesz zamówić dietę pudełkową. Każdego dnia pod twoje drzwi dostarczane będą zdrowe i świeże posiłki – do domu, firmy lub miejsca które wskażesz. Cateringi dietetyczne oferują klientom zróżnicowane menu. W swoich ofertach mają m.in. dietę wegetariańską, dietę antycellulitową, dietę sportową, a także diety dopasowane do potrzeb osób z nietolerancjami pokarmowymi (nietolerancja białek mleka, laktozy, glutenu i nabiału). Jeśli wybierzesz wersję dietetyczną, posiłki będą niskokaloryczne i zbilansowane. Dużo osób decyduje się na to, chcąc zrzucić zbędne kilogramy.

adobe stock

Jak wybrać dietę pudełkową?

Firm na rynku nie brakuje. Szczególnie, jeśli mieszkasz w dużym mieście, będziesz mieć szeroki wybór. Nie wszystkie oferty są warte uwagi. Warto by firma, którą wybierasz, stawiała na zdrowe i świeże składniki, nie smażyła w głębokim tłuszczu czy nie nadużywała soli. Jak to sprawdzić? Najlepiej spojrzeć na certyfikaty, które posiadają firmy. Mają one poświadczać bezpieczeństwo żywności, jakość produktów i odpowiednie przygotowanie. Brak certyfikatu? Lepiej zrezygnować z usług firmy.

Czy zaoszczędzisz pieniądze?

Ceny diet pudełkowych wahają się w zależności od tego, ile posiłków wybierzesz, jaką kaloryczność będą miały lub na jakie dni będziesz je zamawiać. Jeśli zliczymy koszty zakupu i wykonania posiłków samodzielnie, nierzadko okazuje się, że wynik nadal jest na plusie. To dlatego usługa jest coraz bardziej popularna. Ważne, by za nią nie przepłacać. Korzystne są opcje diety miesięcznej - im dłuższe zamówienie tym niższa cena. Jeśli jednak nie chcesz dostawać posiłków w określone dni, np. weekendy, znajdź ofertę pod osobiste preferencje. Sam decydujesz kiedy zaczynasz i kończysz dietę, a firmy cateringowe są w tych kwestiach zazwyczaj elastyczne. Warto sprawdzić, czy za polecanie kolejnego klienta nie dostaniemy zniżki ;)

Zobacz także

materiały partnera

Catering dietetyczny bez wyrzeczeń

W ofercie diet pudełkowych przoduje wygodnadieta.pl Jest to serwis zapewniający dietetyczny catering tworzony przez specjalistów. Posiada certyfikat HACCP, potwierdzający bezpieczeństwo żywności. Więcej informacji na stronie wygodnadieta.pl

wygodnadieta.pl

Reklama

Materiał powstał we współpracy z firmą wygodnadieta.pl.