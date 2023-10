Kawa – jeden z najbardziej popularnych napojów na świecie. Kochamy ją za smak, zapach i działanie, a to wszystko dzięki naturalnemu ekstraktowi pozyskiwanemu z ziaren, czyli kofeinie. Kofeina ma bardzo pozytywny wpływ na wygląd skóry twarzy, ciała i włosów. Dzięki swoim właściwościom dotleniającym, przeciwstarzeniowym i działaniu przeciw wypadaniu włosów znalazła swoje szerokie zastosowanie w kosmetyce.

Kosmetyki z kawą przeznaczone są do włosów osłabionych, wypadających, pozbawionych objętości. Takie włosy potrzebują od nas szczególnej uwagi i pielęgnacji. Przedstawiamy trzy proste kroki, dzięki którym Twoja skóra głowy i włosy odzyskają blask, sprężystość i witalność.

Ekstrakt z ziaren poprawia mikrokrążenie krwi w tkankach skóry głowy, przez co stymuluje cebulki włosów i aktywuje ich wzrost, ale również zapobiega wypadaniu. Pierwszym krokiem

w pielęgnacji, jaki powinniśmy podjąć to oczyszczający peeling do skóry głowy.

Biovax Coffee oczyszczający peeling do skóry głowy to szykowne połączenie delikatnych właściwości peelingujących oraz drogocennych składników aktywnych: ekstraktu z kawy robusta

i protein kaszmiru. Wyrafinowana formuła delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy z nadmiaru sebum, zanieczyszczeń oraz pozostałości kosmetyków do stylizacji. Masaż kosmetykiem poprawia ukrwienie w skórze głowy, stymuluje cebulki i pobudza wzrost włosów.

Kolejnym krokiem jest oczyszczenie włosów i skóry głowy. Wybranie idealnego szamponu dla naszych włosów i skóry głowy jest bardzo ważne. Biovax Coffee wzmacniający szampon do włosów

to wyrafinowane połącznie ekstraktu z kawy i protein kaszmiru. Idealnie sprawdzi się na włosach potrzebujących wzmocnienia, wypadających i pozbawionych objętości. Jego bogata formuła łagodnie myje i jednocześnie pielęgnuje włosy. Miękka, kremowa piana i pobudzający aromat kawy sprawiają, że mycie włosów staje się rozpieszczającym zmysły rytuałem. Pielęgnacja z wzmacniającym szamponem ochroni Twoje włosy przed nadmiernym wypadaniem, dogłębnie nawilży i odbuduje pasma, nadając im sprężystości i miękkości.

Nasze włosy potrzebują także odżywiania i regeneracji, a najlepsza do tego będzie intensywnie wzmacniająca maska do włosów z serii Biovax Coffee. Starannie nałożony kosmetyk na włosy i skórę głowy w zaledwie 15 min potrafi zdziałać cuda. Połącznie kawy z proteinami kaszmiru w masce sprawia, że ten wyjątkowy zabieg dostarcza energii i odżywia włosy od nasady aż po końce. Włosy

po masce są dogłębnie zregenerowane, nawilżone i miękkie niczym kaszmir.

Wybierając kosmetyk do pielęgnacji włosów sugerujemy się przede wszystkim działaniem, które zapewnia dany produkt. Jednak dużą rolę odgrywa również zapach, dlatego nasza seria Biovax® Coffee charakteryzuje się pięknym, subtelnym aromatem kawy, który pobudza zmysły. Pielęgnacja z Biovax® Coffee może stać się Twoim aromaterapeutycznym rytuałem.