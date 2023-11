Zapuszczasz włosy i trwa to wieki? Na pewno chciałabyś, by rosły szybciej! Ten zaskakujący sposób nie tylko sprawi, że urosną nawet 10 cm w ciągu pół roku, ale i poprawi twoje zdrowie oraz… sylwetkę!

Jak szybko zapuścić włosy?

Jeśli masz słabe, cienkie i rzadkie włosy i myślisz, że to wina genów, jesteś w błędzie - to także twoja wina! Nie obrażaj się, tak jest… na szczęście! Dzięki temu ty sama też możesz sprawić, że twoje włosy będą mocne, elastyczne, zdrowe - i bardzo szybko tak długie, jak tylko chcesz. Bo długie włosy to kwestia diety!

Skąd to wiadomo? Z biochemii, oczywiście. I z historii Lindsey Metrus Malhado, której włosy urosły w ciągu pół roku o prawie 10 cm! Jak to zrobiła? Na szczęście zdradziła swój sekret w sieci :). Na zdjęciu widać długość jej włosów we wrześniu 2018 i kwietniu 2019. Jest różnica, prawda?

Jak udało się jej tak szybko zapuścić włosy? Otóż chciała schudnąć i zaczęła się zdrowo odżywiać. Każdy jej posiłek zawierał białko, węglowodany złożone i mnóstwo warzyw. Oprócz mniejszej wagi zauważyła szybko, że ma zaskakująco dłuższe włosy! Skąd ta zmiana?

Włosy wyrastają z cebulki, gdzie komórki grupują się, tworząc keratynę zwaną białkiem włosa - mówi Marina Perkovic, ekspert w dziedzinie stylizacji i leczenia skóry głowy.

Co więcej, mieszki włosów otoczone są przez maleńkie naczynia krwionośne, które je odżywiają. Dlatego dieta bogata w białko ma tak duże znaczenie dla szybkiego wzrostu włosów. Z drugiej strony brak składników odżywczych lub równowagi hormonalnej negatywnie wpływa na ich kondycję.

Na zdrowie włosów mają też wpływ mikroelementy. Najważniejsze są żelazo, cynk, niacyna, kwasy tłuszczowe, selen, kwas foliowy, biotyna oraz witaminy A, D i E. Jak widać, kondycja włosów to kolejny powód, by odżywiać się zdrowiej!

Co jeść, by włosy rosły szybciej?

Najlepsze źródła białka to mięso, nabiał, jajka oraz strączki. Lindsey opowiada, że ona postawiła też na koktajle z niesłodzonego mleka migdałowego, awokado i naturalne masło orzechowe lub migdałowe. Brzmi pysznie, prawda?