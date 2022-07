Biegaj jak po chmurach w butach On Running

Ile razy powtarzano Ci, że masz się dopasować i postępować zgodnie z zasadami? Porzuć wszelkie reguły i poznaj innowacyjne rozwiązania marki On Running. Stworzono je z myślą o Tobie. To właśnie indywidualny styl jest w stanie zaprowadzić Cię do miejsca, w którym chcesz być i poczuć nieskrępowaną wolność. Zapomnij o kontroli ruchu, o ograniczeniach i technice lądowania. On Running to buty dla tych, dla których sport to sposób na ekspresję.

On Running – co to za buty?

Dzięki swojej technologii zapewniają ponadprzeciętny komfort i wydajność. Są tak wygodne, że zechcesz je nosić nie tylko podczas treningów, ale i w każdej innej sytuacji. W kolekcji firmy On Running znajdziesz także modne buty i odzież streetstyle. Wybierz to, w czym czujesz się sobą i podkreśl swój styl!

Buty On Running nie narzucają określonego sposobu biegania ani stylu. Oznacza to, że dopasowują się do Ciebie i Twoich upodobań oraz techniki biegania. Niezależnie od tego, czy stawiasz na szybkość, amortyzację, czy stabilność, buty sportowe On Running zapewnią Ci wsparcie w każdych warunkach – zarówno na płaskiej nawierzchni, jak i wtedy, gdy chcesz biegać po lesie lub w górach. Szeroka paleta barw i stylów pozwoli Ci wyrazić siebie!

Technologia w butach On Running

CloudTec®

On Running zapewnia miękką amortyzację wtedy, gdy jej potrzebujesz — w trakcie lądowania. Dzięki temu gwarantuje Ci bezpieczeństwo oraz niezrównany komfort nawet na twardej nawierzchni. W momencie wybicia do kolejnego kroku istotne jest, by nie zmarnować wytwarzającej się energii. Dlatego też, po lądowaniu, system CloudTec® zamyka się, tworząc stabilną podstawę do wybicia bez utraty energii, charakterystycznej dla innych butów z dużą amortyzacją.

Speedboard™

Zawarta w podeszwie środkowej płytka Speedboard™ działa jak łuk — zginając się w trakcie lądowania, amortyzuje siłę uderzenia o podłoże i kumuluje energię, którą następnie oddaje w momencie wybicia. Twój bieg jest szybszy, bardziej komfortowy i dynamiczny — tylko dzięki technologii! Speedboard™ w każdym modelu butów jest inny. Projektuje się go z myślą o preferencjach biegacza.

Super-pianka Helion™

Helion™ to pianka nowej generacji, która łączy pożądane cechy wielu pianek na rynku w jeden innowacyjny materiał. Pianka Helion™ jest lekka, ale pełna energii, sprężysta i jednocześnie dobrze amortyzująca – dlatego wyposażone w nią są wszystkie buty do biegania z dużą amortyzacją marki On Running. Pianka jest również odporna na skrajne temperatury. Sprawdzi się zarówno latem, jak i zimą. Dzięki Helion™ Twój bieg będzie bardziej dynamiczny i komfortowy.

Więcej informacji na stronie: www.sportofino.com/on-running

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe