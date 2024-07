Badanie EMG (elektromiografia) to badanie zlecane w diagnostyce neurologicznej. Jego wyniki pomagają lekarzowi ocenić czynności elektryczne nerwów obwodowych i mięśni: obecność lub brak uszkodzeń, ich lokalizację i stopień zmian.

Reklama

Kiedy wykonuje się badanie EMG?

Elektromiografia wykonywana jest u osób, które zgłaszają się do lekarza m.in. z objawami następujących chorób i zaburzeń natury neurologicznej:

zespół cieśni nadgarstka,

uszkodzenie nerwów, np. łokciowego, promieniowego, twarzowego ,

, uszkodzenia korzeni i splotów nerwowych,

stany zapalne nerwów,

choroby metaboliczne o objawach ze strony układu nerwowego (m.in. cukrzyca),

choroby mięśni (np. dystrofia mięśniowa),

miastenia.

Jaki jest przebieg elektromiografii?

Podstawowe badanie EMG składa się z dwóch etapów: właściwego badania elektromiograficznego oraz badania elektroneurograficznego. Pierwsze ma pomóc w ocenie czynności mięśni. Wykonuje się je za pomocą igły-elektrody wprowadzanej do mięśnia. Elektroneurografia natomiast ma sprawdzić przewodnictwo impulsów we włóknach nerwowych (czuciowych, ruchowych bądź mieszanych). Polega na elektrycznej stymulacji włókien czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych za pomocą elektrody przymocowanej do skóry. Przebieg czynności mięśni i nerwów widoczny jest na monitorze.

Czasem dodatkowo wykonuje się tzw. próbę tężyczkową, pozwalającą na ocenę nadmiernej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, oraz próbę miasteniczną, czyli elektryczną stymulację wybranego mięśnia.

Reklama

Zobacz także

Jak należy przygotować się do badania EMG?

Przed poddaniem się elektromiografii nie trzeba rezygnować z jedzenia ani przyjmowania leków. Lekarz przeprowadzający badanie powinien jednak zostać poinformowany o tym, że dana osoba przyjmuje leki obniżające krzepliwość krwi, w tym heparynę i aspirynę. Nie stanowi to jednak na ogół przeciwwskazania do przeprowadzenia badania.