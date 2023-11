Zaprojektowanie przedogródka, zwanego również ogrodem frontowym, jest bardzo ważne, gdyż, pełni on funkcję reprezentatywną, a tym samym stanowi wizytówkę naszej posiadłości. Wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe i niejednokrotnie jego realizacja wymaga zaangażowania specjalistów. Projekt przedogródka powinien być spójny ze stylem domu i pozostałej części ogrodu – można zdecydować się na aranżację w stylu wiejskim lub nowoczesnym.

Reklama

Przedogródek to ogród frontowy, który przykuwa naszą uwagę zaraz po przekroczeniu bramy posesji. Pełni on funkcję reprezentatywną, dlatego też jego aranżacja powinna być przede wszystkim schludna.

Przedogródek – aranżacja: jaką wybrać?

Przedogródek (ogródek frontowy) to istotna część podwórka, która nierzadko jest pomijania przy aranżacji ogrodu. To błąd, ponieważ stanowi ona wizytówkę domu i na jej podstawie goście wyrabiają sobie pierwszą opinię o właścicielu. Sposób zagospodarowania ogródka frontowego uzależniony jest od wielu czynników, w tym m.in. od stylu, w jakim urządzony jest dom i pozostała część ogrodu. Nie mniej istotna jest wielkość przedogródka, a także typ podłoża. Należy uwzględnić również własny budżet, ponieważ w zależności od gustu i preferencji, aranżacja ogrodu frontowego może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy zł.

Przedogródek w stylu nowoczesnym

Do nowoczesnego ogrodu frontowego pasują minimalizm, geometria i funkcjonalność. Ważne jest również to, aby wszystkie elementy przedogródka pełniły spójną i harmonijną całość, nawzajem się uzupełniając. Przy czym w nowoczesnych ogrodach ważniejsze niż sama roślinność, są inne elementy – beton, drewno, metal, kamienie i gabony. Przy projektowaniu przedogródka nowoczesnego najlepiej postawić na mało zróżnicowaną roślinność. Świetnie sprawdzą się: cisy, mahonie, cyprysy żywotniki, bukszpany. Wszystkie te rośliny łączy łatwość pielęgnacji i utrzymania, a także możliwość nadania im pożądanego kształtu (zwykle geometrycznego). W ogrodach nowoczesnych pojawiają się także rabaty kwiatowe, w których zazwyczaj dominuje jeden typ kwiatów. Ważną rolę w przedogródkach, urządzonych w tym stylu pełni oświetlenie – zazwyczaj jest ono jednobarwne.

Przedogródek w stylu wiejskim

Ogródek frontowy w stylu wiejskim cechuje naturalność i kontrolowany chaos, co w praktyce oznacza, że obok rabatów kwiatowych, można spotkać grządki z warzywami i ziołami. Często zamiast wypielęgnowanego trawnika, przypominającego zielony dywan, występuje łąka kwiatowa. Przedogródek wiejski najlepiej komponuje się z drewnianym domem oraz wiejskim krajobrazem – łączenie nowoczesności z tradycją w przypadku ogrodu nie jest zbyt dobrym pomysłem. Wśród roślin, które powinny znaleźć się w ogrodzie frontowym, urządzonym w wiejskim stylu, można wymienić: hibiskusy, byliny wysokie (łubin, płomyk, ostróżka), byliny średnie (mak wschodni, nachyłek ołówkowy, krwawnik pospolity, margerytki), a także goździki, kocimiętkę, bodziszek i pierwiosnki. Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie rabaty z kilkunastu gatunków kwiatów o zróżnicowanym kształcie, wysokości i kolorystyce. Najlepiej sprawdzają się rośliny niebieskie, fioletowe, różowe, czerwone, brązowe, żółte i pomarańczowe. Obok rabatów kwiatowych można stworzyć grządki warzywne i ziołowe. Jeśli istnieje konieczność zrobienia ścieżki, najlepiej użyć do tego celu żwiru, grubych plastrów pni lub podkładów kolejowych. Przy projektowaniu przedogrodu w stylu wiejskim, warto pamiętać, że tego typu koncept najlepiej sprawdza się na dużych przestrzeniach.

Reklama

Przedogródek w szeregowcu – jak go zagospodarować?

Na poważny problem napotykają osoby, które chcą zaprojektować ogródek frontowy w szeregowcu. Przy tego typu domach przedogródek jest zazwyczaj bardzo mały, co znacznie ogranicza możliwości. W takim przypadku należy zrezygnować z drzew i dużych krzewów, ponieważ spowodują one, że przedogródek będzie wydawał się optycznie mniejszy. Warto także pamiętać, że przy projektowaniu małego ogrodu ważny jest każdy detal, a optycznie powiększenie swojego ogrodu nie należy do najłatwiejszych zadań. W takim przypadku najlepiej postawić na trawnik, a także niskie krzewy ozdobne, np. mahonię, trzmielinę, bukszpan i cyprysy wielkokoszyczkowe. Świetnie sprawdzą się także rośliny o dekoracyjnych liściach. Przy małym przedogrodzie ważny jest także sposób sadzenia roślin – najlepiej sadzić je bardzo gęsto. Ponadto należy pamiętać o tym, że przy aranżacji takiego przedogródka należy ograniczyć kolorystykę roślin – najlepiej postawić na 2-3 stonowane akcenty kolorystyczne.