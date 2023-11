Wieczór andrzejkowy to magiczny czas, pełen wróżb i zabaw dotyczących naszej przyszłości Ta tradycja w Polsce praktykowana jest od setek lat. To świetna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Poniżej znajdziecie nasze propozycje na wróżby andrzejkowe dla starszych i młodszych.

Andrzejki 2019 - zabawy i wróżby dla dorosłych

Lanie wosku

Lanie wosku i odgadywanie kształtu ich cieni jest najpopularniejszą zabawą andrzejkową. Wosk należy roztopić i przelewać przez dziurkę od klucza. Gdy wosk ostygnie, podnosimy go w stronę światła lub świecy. Kształt powstającego w ten sposób cienia, ukazuje naszą przyszłość.

Andrzejkowe serce z imionami przyszłych partnerów

Wycinamy z papieru duże serce, na którym zapisujemy imiona mężczyzn lub kobiet. Kartkę kładziemy napisami do dołu. Każdy po kolei wbija w serce igłę, miejsce w które trafi dana osoba jest imieniem jej przyszłego partnera.

Wróżba z obierkami jabłek

Wróżba z jabłkami to jedna z najstarszym zabaw andrzejkowych. Każda osoba obiera jedno jabłko, a obierki rzuca za siebie. Z leżących obierek zgadujemy kształt pierwszej litery imienia naszego przyszłego ukochanego.

Andrzejkowy wyścig butów

Każdy z uczestników zabawy musi zdjąć jednego buta. Znajdujemy miejsce, które znajduje się najdalej od drzwi wejściowych i tam ustawiamy kolejno wszystkie buty. Każdy przekłada swojego buta końca na początek kolejki. Osoba, której but pierwszy przekroczy próg drzwi, pierwsza weźmie ślub.

Andrzejki 2019 - wróżby i zabawy dla dzieci

Kim będę w przyszłości? - przepowiadanie przyszłego zawodu

Do dużego worka wkładamy przedmioty kojarzące się z różnymi zawodami. Można wykorzystać takie rzeczy jak: młotek, termometr, figurkę zwierząt, zabawkowy samochodzik, książka, pędzel czy mikrofon. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Każde dziecko losuje jeden przedmiot, który przedstawia jego przyszły zawód.

Balony z wróżbą

Balony z wróżba to alternatywa dla popularnych ciastek z wróżbą. Balony pompujemy, w każdym z nich ukrywamy jakąś wróżbę. Przepowiednie powinny mieć pozytywny charakter. Każde dziecko ma za zadanie przebić balona i przeczytać wróżbę dotyczącą swojej przyszłości.

Andrzejkowa gra z kubeczkami

Ustawiamy pięć kubeczków górą do dołu. Pod każdym z nich ukrywamy przedmiot, który symbolizuje jakieś zdarzenie z przyszłości. Przykładowe przedmioty:

samolocik - daleka podróż,

pierścionek - miłość,

pieniążek - bogactwo,

klucz - piękny dom lub mieszkanie,

cukierek - szczęśliwe życie,

długopis - kariera naukowa.

Moneta, która spełnia marzenia

Do tej wróżby będzie nam potrzebna miska z wodą i moneta. Dzieci stają po kolei tyłem do miski i starają się wycelować do niej monetą. Jeśli trafią spełni się ich największe marzenie. W czasie rzucania powinny intensywnie myśleć, o tym czego najbardziej pragną.