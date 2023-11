Koniec roku sprzyja tworzeniu różnego rodzaju postanowień noworocznych, a jednym z najpopularniejszych jest rozpoczęcie aktywności sportowej. Jak się okazuje bieganie od lat zyskuje na popularności i jest najprostszym sposobem na rozpoczęcie przygody ze sportem. A czego potrzebuje początkujący biegacz, aby zacząć uprawianie sportu?

5 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz biegać? O tym trzeba pamiętać!

1. Biustonosz do biegania jest jednym z podstawowych elementów, o których warto pamiętać zaczynając przygodę ze sportem. Zadba on o naszą wygodę i komfort podczas biegania, dlatego ważne aby wybrać model, który nie krępuje ruchów i dobrze odprowadza wilgoć.

2. Odpowiednie buty do biegania to podstawa! Przy wyborze trzeba pamiętać, aby dostosować je do rodzaju podłoża po którym zamierzamy biegać. Buty do biegania powinny mieć odpowiednią amortyzację i ważne aby stabilizowały stopę.

3. Playlista do biegania to już bardzo indywidualna sprawa. Co prawda dostępne są gotowe listy utworów wybrane specjalnie dla biegaczy, ale warto wybrać utwory, które lubimy, aby się nie nudzić. Jak wiadomo bieganie na dłuższe dystanse może być monotonne.

4. Strój sportowy dla biegacza musi być przede wszystkim wygodny i dostosowany do pory roku. Latem można biegać w topie sportowym i legginsach, a zimą warto zainwestować w kurtkę, rękawiczki oraz opaskę na głowę.

5. Ważnym elementem aktywności sportowych jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Jeśli nie chcesz produkować dodatkowych ilości plastiku warto wybrać butelkę wielorazowego użytku. Przykładem mogą być butelki Dafi z filtrem, które pozwalają na używanie wody z kranu. Butelka idealnie sprawdzi się też na siłowni i podczas podróży. To idealne rozwiązanie dla aktywnych.

