Marcelina Zawadzka słynie z naturalności i często podkreśla, że każda kobieta ma w sobie piękno. Od lat jest ambasadorką i współtwórczynią kolekcji Bell HYPOAllergenic. Inspiracją dla gwiazdy są cztery żywioły: powietrze, woda, ogień i ziemia. Tym samym wraz z marką Bell udowadniają, jak bardzo cenią różnorodność natury kobiet. Dzięki koncepcji HYPOGirl nawiązującej do czterech żywiołów możemy podkreślić swój charakter i naturalność. Warto też dodać, że kolekcja Bell HYPOAllergenic została wzbogacona o kolejną nowość, rozświetlacz HIGHLIGHTER POWDER, który występuje w dwóch wersjach kolorystycznych!

Jakie są kosmetyki z linii Bell HYPOAllergenic?

Wszystkie kosmetyki z serii Bell HYPOAllergenic są stworzone z najlepszej jakości surowców! Co więcej, linia współtworzona z Marceliną Zawadzką jest w 100% wegańska! Bell HYPOAllergenic jest przeznaczona dla kobiet, które cenią swoją naturalność i niezależność. Produkty, po precyzyjnym przetestowaniu i przeprowadzeniu badań przez dermatologów, zostały dopasowane do potrzeb skóry wrażliwej oraz atopowej. Przekonaj się sama, w czym tkwi ich sekret!

POWIETRZE

Martwisz się ciągłymi niedoskonałościami skóry? Masz cienie pod oczami? A może po prostu marzysz o długich i podkreślonych rzęsach? W takich przypadkach linia kosmetyków Bell HYPOAllergenic jest skierowana właśnie do ciebie! Do wykonania idealnego makijażu potrzebujesz tylko kilku produktów marki Bell. Bell HYPOALLERGENIC NUDE LIQUID POWDER to puder matujący w płynie, który zakryje wszystkie niedoskonałości, nie dając jednocześnie efektu maski. Co prawda posiada płynną formułę, ale już kilka sekund po nałożeniu na twarz zamienia się w puder. Rozwiązanie idealne!

Cienie pod oczami? Żaden problem! Najlepiej zakryje je Bell HYPOAllergenic LIQUID EYE CONCEALER, rozświetlający hypoalergiczny korektor pod oczy. Nie tylko pielęgnuje skórę, ale także optycznie wygładza zmarszczki oraz niweluje wszystkie oznaki zmęczenia!

Jeśli chcesz mieć piękne i długie rzęsy użyj Bell HYPOAllergenic STRONG MASCARA. Profesjonalna szczoteczka bardzo dobrze rozdziela rzęsy i pokrywa tuszem każdy najmniejszy włosek.

Uzupełnieniem makijażu będzie bez wątpienia Bell HYPOAllergenic LONG LASTING SCULPTING MAKE-UP. Ten multifunkcyjny kosmetyk nada twojej twarzy odpowiedni kontur. Dodatkowo może pełnić funkcję korektora.

Nie zapomnij podkreślić kości policzkowych odrobiną różu Bell HYPOAllergenic MODELING ROUGE. Dzięki niemu zachowasz dziewczęcą lekkość!

WODA

Nie tylko sucha skóra potrzebuje nawilżenia. Pamiętaj, że nawet kobiety z normalnym typem cery powinny zwracać uwagę na kosmetyki, których używają. Nasza skóra potrzebuje także odpowiedniego rozświetlenia. Idealnie sprawdzi się tutaj podkład Bell HYPOAllergenic LIGHTENING MAKE-UP. Jest to fluid, który wyrównuje kolor, optycznie wygładza skórę, a perłowe pigmenty rozświetlają cerę. Po tym nałóż puder Bell HYPOAllergenic FIXING MAT POWDER, który w swoim składzie zawiera pewne cudo... Mowa o wypełniaczu! Przykryje on drobne zmarszczki i niedoskonałości oraz matowo wykończy cały makijaż, bez niechcianego efektu maski.

Jeśli chcesz, aby twoja skóra wyglądała jak muśnięta słońcem, zapewni ci to Bell HYPOAllergenic MULTI BRONZE POWDER. Łatwo się rozprowadza oraz nadaje aksamitne wykończenie skórze.

Nie wychodzisz z domu bez kreski na oku? W takim razie na pewno pokochasz Bell HYPOAllergenic PRECISE LIQUID EYELINER! To trwały eyeliner w głęboko nasyconym kolorze z wygodnym, elastycznym aplikatorem. Kreska jest precyzyjna, nie rozmazuje się i nie kruszy w ciągu dnia! Natomiast do brwi najlepiej sprawdzi się wodoodporna pomada - Bell HYPOAllergenic WATERPROOF BROW MAKER. Dzięki miękkiej konsystencji oraz pudrowemu wykończeniu, pięknie podkreśli brwi i nada im odpowiedni kształt. Pamiętaj, że w tym sezonie stawiamy na naturalność.

OGIEŃ

Poznaj niezwykłe działanie bazy upiększającej Bell HYPOAllergenic BEAUTY GLOW PRIMER! Dzięki niej uzyskasz wygładzoną i rozświetloną skórę. Bez obaw możesz ją stosować razem z podkładem oraz jako samodzielny kosmetyk.

W linii kosmetyków Bell HYPOAllergenic znajdziecie także puder brązujący Bell HYPOAllergenic FRESH BRONZE POWDER. Kolor jest delikatny, ale efekt można wzmacniać kolejnymi warstwami!

Przy makijażu oka koniecznie użyj płynnych cieni do powiek Bell HYPOAllergenic LONG WEAR LIQUID EYESHADOW. Są bardzo trwałe i łatwo się aplikują. Wystarczy tylko rozetrzeć je palcem! Natomiast długie i podkreślone rzęsy osiągniesz dzięki Bell HYPOAllergenic LONG&VOLUME MASCARA.

Każda z nas musi mieć także niezawodną pomadkę! Postaw na Bell HYPOAllergenic MAT LIP LIQUID BY MARCELINA. Są to intensywnie napigmentowane pomadki w płynie, które pozostawiają trwały, matowy efekt, a modne kolory podkreślają naturalne piękno ust.

ZIEMIA

Idealnie gładką skórę osiągniesz dzięki Bell HYPOAllergenic AQUA JELLY MAKE-UP, czyli hypoalergicznemu podkładowi nawilżająco-matującemu o konsystencji galaretki. Jest lekki, idealnie stapia się ze skórą oraz wyrównuje jej kolor. Do utrwalenia makijażu najlepiej sprawdzi się puder Bell HYPOAllergenic FIXING MAT LOOSE POWDER - jest idealny dla każdego rodzaju i koloru skóry.

Marzysz o blasku? Olśnij wszystkich za pomocą Bell HYPOAllergenic HIGHLIGHTER POWDER! Ten prasowany rozświetlacz sprawi, że skóra będzie wyglądała na optycznie wygładzoną, a efekt tafli utrzyma się przed wiele godzin.

Nie zapomnij także o podkreśleniu oczu! Satynowo-kremowe cienie do powiek Bell HYPOAllergenic NUDE EYESHADOW intensywnie kryją oraz mają kremową, lekką formułę, która zapewnia trwałość makijażu. Chcesz zachwycać spojrzeniem i jednocześnie zachować naturalność? Najlepszym wyborem okaże się Bell HYPOAllergenic LONG WEAR MASCARA. Tusz wydłuża oraz delikatnie pogrubia rzęsy. Natomiast demakijaż oczu z tym tuszem to bułka z masłem! Wystarczy przemyć je ciepłą wodą!

Teraz możesz zachwycać naturalnością jak Marcelina Zawadzka. Z tymi kosmetykami podkreślisz swoje piękno i dodasz twarzy młodzieńczej świeżości!

