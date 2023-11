- Byśmy się rozwijały jak chcemy, uczyły czego potrzebujemy, czytały co lubimy.

Byśmy miały zdrowy dystans do opinii innych na nasz temat, potrafiąc czerpać z nich to co wartościowe, konstruktywne, a nie odbierające energię.

Byśmy nie ulegały presji rodziców, partnerów, ludzi z pracy, ale znalazły balans między tym, co chcemy i powinnyśmy - pisze Anna Lewandowska.