Weronika Sowa "Wersow" w niemalże dwa lata stała się najpopularniejszą influencerką w Polsce. Aktualnie na Instagramie śledzi ją ponad 2,2 miliona osób, a ta liczba wciąż rośnie! Na co dzień tworzy treści w serwisie Youtube i należy do najbardziej rozpoznawalnej paczki znajomych w naszym kraju. Mowa oczywiście o "Ekipie", którą stworzył Friz - prywatnie największa miłość Weroniki.

Czy Weronika Sowa zadziera nosa?

Dziś o współpracę z Weroniką walczą wszyscy! Niedawno influencerka spróbowała czegoś nowego! Przyjęła propozycję aktorską od Reżysera Życia i zagrała już w dwóch jego produkcjach! Jak pracuje się z najpopularniejszą dziewczyną w Polsce?

Jest bardzo skromna i wrażliwa. Nie jest zmanierowana i bardzo fajnie się z nią pracuje. Ona nie zamula jest pełna energii to jest fajne - powiedział nam szczerze Daniel Rusin znany jako Reżyser Życia.

Czy Reżyserowi Życia znanemu w sieci z tworzenia wartościowych społecznie filmów trudno było przekonać Weronikę do współpracy? To, co nam zdradził wiele o niej mówi! Zobaczcie nasze wideo.

Reżyser Życia zaprosił Wersow do jednego z projektów. W wywiadzie z nami przyznał, że najpopularniejsza influencerka w Polsce wciąż jest skromna i bardzo dobrze się z nią współpracuje.

Wersow zagrała m.in. w filmie "Jak nie ZGUBIĆ SIEBIE" w reżyserii Daniela Martyniuka.