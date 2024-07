W londyńskiej hali O2 Arena trwa gala wręczenia nagród BRIT Awards 2015. Faworytem był Sam Smith, który miał aż pięć nominacji do statuetek. Podczas gali wystąpili tacy artyści jak: Madonna, Kanye West, Sam Smith, Taylor Swift, Ed Sheeran, Royal Blood, Rihanna, George Ezra, Paloma Faith i Take That.

Oto lista tegorocznych zwycięzców:

Najlepszy brytyjski artysta: Ed Sheeran

Najlepsza brytyjska artystka: Paloma Faith

Najlepszy brytyjski zespół: Royal Blood

Najlepszy artysta na świecie: Pharrell

Najlepsza artystka na świecie: Taylor Swift

Najlepszy zespół na świecie: Foo Fighters

Najlepszy teledysk roku: One Direction - "You And I"

Sukces globalny: Sam Smith

Breakthrough Act: Sam Smith

Najlepsza piosenka roku: Mark Ronson featuring Bruno Mars - "Uptown Funk"

Najlepszy album: Ed Sheeran - "X"

Producent roku: Paul Epworth

Gwiazdy na gali Brit Awards: