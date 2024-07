Już jest! W sieci pojawił się długo wyczekiwany zwiastun świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony". W wielkanocną niedzielę Telewizja Publiczna wyemituje pilotażowy odcinek 4. edycji wielkiego hitu o poszukujących miłości rolnikach i rolniczkach. Jak już wiemy, do reality show zgłosiło się 1300 chętnych a producenci wybrali z tej grupy 8 rolników i 2 rolniczki, których zobaczymy w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony".

Reklama

Zwiastun pilotażowego odcinka programu "Rolnik szuka żony"

Już w najbliższą niedzielę, 16 kwietnia o godzinie 21:10, będziemy mogli zobaczyć, jak zaprezentują się kandydaci do 4. edycji "Rolnik szuka żony". Kto z nich dostanie najwięcej listów od osób, które będą chciały spróbować stworzyć z nimi związek? Tego dowiemy się dopiero jesienią 2017 roku. Zanim jednak do tego dojdzie zobaczcie, co wydarzy się w pilotażowym odcinku programu!

Zobacz także: "Nie chcieliśmy miejskiej babeczki". Marta Manowska na sesji dla "Vivy!" wskoczyła nago do jeziora

Zwiastun pilotażowego odcinka "Rolnik szuka żony".

Zobacz także

Reklama

Program prowadzony przez Martę Manowska zostanie pokazany w niedzielę wielkanocną.