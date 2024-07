Za nami wielki finał programu "Azja Express". W ostatniej odsłonie show z udziałem gwiazd o wygraną walczyły trzy pary: Michał Żurawski i Ludwik Borkowski, Iza Miko i Leszek Stanek oraz Agnieszka Włodarczyk z Marią Konarowską. Zwycięzcami okazali się Ludwik Borkowski i Michał Żurawski!

Posłuchajcie, co o relacjach na planie show zdradził nam zwycięzca show, Michał Żurawski. Okazuje się, że polska edycja programu bardzo zaskoczyła zagranicznych producentów! Czym różniła się od innych?

Zbliżyliśmy się do siebie, co było też niesamowite na sam koniec programu. Podszedł do nas producent belgijski i powiedział, że pierwszy raz od 22 edycji które zrobił, tego programu, pierwszy raz widział ekipę ludzi, którzy zamiast sobie przeszkadzać i podkładać świnie, to sobie pomagają, tak się zjednoczyli i taką solidarność stworzyli. To było bardzo dziwne ponieważ zazwyczaj ten program w innych częściach świata polega na eliminacji przeciwników, a tutaj było tak, że my sobie pomagaliśmy.