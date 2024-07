W Polsce od 80 lat organizowane są wybory Miss Polonia. To najbardziej prestiżowy konkurs tego typu w naszym kraju. Stał się trampoliną spektakularnych karier m.in. dla Anety Kręglickiej czy Ewy Wachowicz. Ostatnie zwyciężczynie, Rozalia Mancewicz i Marcelina Zawadzka również dołączyły do tego grona. Panie mają na koncie rozpoznawalność, kontrakty reklamowe i sporą aktywność medialną. Udzielają się charytatywnie, bywają na najważniejszych imprezach, biorą udział w sesjach zdjęciowych i udzielają wywiadów. Każda z nich ma ugruntowaną pozycję w polskim show-biznesie. Teraz taka szansa stoi przed każdą z Was!

Już 10 lipca (w najbliższy wtorek) w klubie Foksal XVIII w Warszawie w godzinach między 15:00 - 20:00 odbędzie się otwarty casting do konkursu Miss Polonia 2012. Organizatorzy zapraszają bezdzietne panny w wieku 18-27 lat. Uwaga!!! To już ostatnia szansa aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu Miss Polonia.

Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą: sukienki koktajlowej, stroju kąpielowego, butów na obcasie i dowodu tożsamości. Kandydatki będą musiały zaprezentować się w dwóch odsłonach: sukience koktajlowej i stroju kąpielowym.

Serwis Fleszstyle.pl ma przyjemność i zaszczyt patronować tegorocznej edycji konkursu. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że o którejś z Was napiszemy już wkrótce obszerny artykuł.