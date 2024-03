Niemal cała Polska od kilku dni żyje tragiczną historią kobiety, która w centrum Warszawy została napadnięta i wykorzystana, a następnie zmarła w szpitalu. Jej los na tyle poruszył Małgorzatę Kożuchowską, że sama postanowiła podzielić się własną, przyprawiającą o dreszcze historią. "Próbowali wciągnąć mnie do samochodu" - czytamy.

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z popularniejszych polskich aktorek, której największą rozpoznawalność przyniosła rola najpierw w "M jak miłość", a następnie w "Rodzince.pl". 52-latka nieustannie od lat zachwyca fanów swoim poczuciem humoru, dzięki czemu grono jej obserwatorów na Instagramie przekroczyło już milion!

Aktorka stara się skrupulatnie prowadzić swój profil, jednak raczej nie uświadczymy tam bardziej prywatnych kadrów i ciekawostek. Teraz podzieliła się tam historią, która wręcz mrozi krew w żyłach. Małgorzatę Kożuchowską bardzo poruszyła historia Lizy, która straciła życie po napadzie w centrum Warszawy i w związku z tym postanowiła podzielić się własnym doświadczeniem. Okazało się, że lata temu także została napadnięta!

Lata temu. Byłam jeszcze wtedy studentką. W drodze powrotnej z uczelni do domu zostałam napadnięta przez dwóch mężczyzn, którzy próbowali wciągnąć mnie do samochodu. Broniłam się. Nie mogłam krzyczeć, bo zasłonili mi usta

Niewykluczone, że doszłoby do tragedii, gdyby nie przejezdny, który dostrzegł niebezpieczną sytuację i natychmiast zareagował.