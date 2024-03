Fani Nishu Deshawal twierdzą, że był on "nieustraszony". 22-latek wykonywał widowiskowe akrobacja na traktorze dzięki, którym stał się popularny w Indiach. Młody mężczyzna chętnie dzielił się nagraniami ze swoich występów, jednak podczas jednego z nich doszło do tragedii. Nagranie trafiło do sieci.

Nie żyje Nishu Deshwal. Influencer miał zaledwie 22-lata

Nishu Deshawal był znanym influencerem, który zgromadził prawie 1,5 miliona obserwujących na swoim Instagramie. 22-latek zasłynął w Indiach, ponieważ wykonywał naprawdę widowiskowe akrobacje na traktorach. Nikt się nie spodziewał, że jego pasja może odebrać mu życie. Zaledwie tydzień temu młody mężczyzna ponownie wsiadł na traktor, by pochwalić się swoimi umiejętnościami, niestety podczas jednej ze sztuczek doszło tragedii.

Deshawal był akrobatą z wieloletnim doświadczeniem, ale za każdym razem mógł popełnić błąd, który będzie kosztował go jego życiem. Podczas ostatniego występu zawiodła go jednak maszyna, która go przygniotła. 22-latek poniósł śmierć na miejscu.

Internauci nie mogą uwierzyć w śmierć 22-latka, który opuścił nas zdecydowanie za wcześnie. W komentarzach pod jego postami ludzie nazywają go "legendą" i twierdzą, że by "nieustraszony".

Nishu zawsze będziesz w naszych sercach

Bracie jesteś legendą i zawsze będzie w naszym sercu

Tęsknię za tobą bracie Nishu — piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

