Zosia Ślotała to prawdziwa trendsetterka. Świetnie łączy style. Lubi luz, ale zestawia go z elegancją i seksapilem. Na prezentacji wiosennych kolekcji polskich marek należących do firmy LPP, jak Reserved, czy Mohito, miała na sobie właśnie taki, eklektyczny zestaw.

Oversizeowy płaszcz w panterkę i czarne, rockowe kozaki za kolano wyglądały razem fantastycznie. Buty same w sobie mogłyby być zbyt przytłaczające i ciężkie, a płaszcz w połączeniu z obcasami zbyt poważny... Razem jest wprost idealnie. Do tego piękne fale i fuksjowa szminka. Zosia zawsze nas zachwyca!

