Poród Zosi Ślotały zbliża się wielkimi krokami. Stylista do ostatnich chwil wykorzystuje czas na przygotowania do roli matki. Ciężarna Ślotała przygotowała już wyprawkę i urządziła stylowy pokój dla dziecka. Celebrytka nie oszczędzała również na dodatkach, które mogą zaskakiwać. Kilka dni temu była partnerka Borysa Szyca pochwaliła się... złotym smoczkiem dla córki. Zobacz: Zosia Ślotała kocha drogie dodatki. Dla dziecka kupiła nawet złoty smoczek

Przyszła mama na swoim blogu pokazała również baby shower, który zorganizowała przy pomocy specjalistek. Ślotała była zachwycona efektem końcowym.

- Było wręcz bajkowo!! Balony, słodycze, tort, przekąski, kwiaty i hit imprezy... Fotki z Budki! Szalone zdjęcia z budki, które każdy mógł sobie zrobić... jedna kopia była dla gościa a jedna do albumu pamiątkowego! (Nie mogę się doczekać, aż moja córka kiedyś to kiedyś zobaczy!!) Lecz najważniejsze było to, że wszystkie najważniejsze dla mnie osoby były tego dnia ze mną! Moja siostra i najlepsza przyjaciółka przyleciały z Londynu specjalnie na ten dzień- napisała na babyboomzosi.pl