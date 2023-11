Kilka dni temu były tancerz "Tańca z Gwiazdami", Żora Korolyov ostro ocenił jubileuszową edycję "Tańca z Gwiazdami". Skrytykował poziom uczestników i tancerzy, nie pozostawiając na nich suchej nitki! Pary i produkcja show nie zgadzają się ze słowami tancerza, w tym m.in. Sandra Kubicka, której to dotyczyła krytyka. Modelka wysłała do Korolyova prywatną wiadomość komentując jego zachowanie. Żora pokazał wszystko w sieci...

10. edycja "Tańca z Gwiazdami" budzi wielkie emocje. Sporo dzieje się na parkiecie, m.in. Reni Jusis odpadła w pierwszym odcinku programu czy Magda Bereda popłakała się po występie w garderobie! W internecie za to trwa gorąca dyskusja na temat poziomu gwiazd i tancerzy w show. Gorzkie słowa w stronę "Tańca z Gwiazdami" skierował Żora Korolyov, który sam dawniej uczył tańca m.in. Dominikę Gwit w programie.

Nie mogę uwierzyć że jurorzy chwalą dwóch amatorów w jednej parze, którzy udawali że tańczą Cha cha cha... Chyba się jednak nie znam na tańcu ???????????? "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" idzie na dno niestety... Niech wygra Krzysztof Ibisz ???????????? - napisał Żora w sieci komentując taniec Sandry Kubickiej i Adama Adamonisa.

Modelka odniosła się do słów Żory, po tym jak dodał jeszcze, że wraz z Adamem zatańczyli jak "inwalidzi". Wysyłała mu prywatną wiadomość, która trafiła do sieci.

Człowieku, słuchać Ciebie już się nie da. Mówisz o szacunku do drugiej osoby. W sposób, jaki opisałeś wszystkich nas, nie ma za grosz szacunku, więc nie oczekuj tego wobec siebie, a teraz jedziesz na karcie, że jest jedna wielka dyskryminacja Ciebie. To tak samo możemy powiedzieć o Tobie (...) Mówisz o sobie, jak bardzo znasz się na tańcu, jakbyś błagał, żeby zasiąść w jury (...) Naprawdę, poluzuj gacie, bo Ci się zaraz poprują, tak to przeżywasz. Już naprawdę się nie odzywaj, bo się tylko pogrążasz jeszcze - napisała Kubicka.