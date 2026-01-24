Urszula Brzezińska-Hołownia to pilotka wojskowa, która przez kilkanaście lat służyła w Siłach Powietrznych RP. Posiadała stopień majora i przez lata była związana z 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Uznawana za jedną z nielicznych kobiet pełniących funkcję pilota myśliwca w Wojsku Polskim, Brzezińska-Hołownia cieszyła się uznaniem przełożonych i żołnierzy. Prywatnie jest żoną Szymona Hołowni – polityka, byłego Marszałka Sejmu i znanego prezentera telewizyjnego. Para zawarła związek małżeński w 2016 roku i wychowuje wspólnie dwie córki.

Dlaczego żona Hołowni rezygnuje z wojska?

Urszula Brzezińska-Hołownia postanowiła zakończyć swoją służbę wojskową. Jak podają media, decyzja ta została podjęta z powodów rodzinnych. Jak wynika z informacji przekazanych przez oficera prasowego 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, ppłk. Marcina Borutę w rozmowie z Faktem, major Brzezińska-Hołownia już nie pełni czynnej służby i przechodzi do rezerwy. Nadal będzie zobowiązana do uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych i pozostawania w gotowości obronnej.

Decyzja o odejściu nie była nagła. Proces rozliczenia z jednostką potrwa do końca stycznia 2026 roku. Jednym z powodów decyzji o rezygnacji było także planowane rozpoczęcie wymagających szkoleń na nowoczesne myśliwce F-50. Szkolenia miały odbywać się w bazie w Mińsku Mazowieckim. Dodatkowo Brzezińska-Hołownia dojeżdżała na dyżury do jednostki wojskowej w Malborku, co wiązało się z dużym obciążeniem logistycznym i rodzinnym.

Choć nie wiadomo, czy planuje podjąć inną pracę zawodową poza służbą, to jej decyzja o odejściu spotkała się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej. Sprawa zwróciła uwagę nie tylko ze względu na jej powiązania rodzinne, ale także na wyjątkową pozycję kobiety w strukturach wojskowych jako pilota myśliwca.

Na jaką emeryturę może liczyć major Brzezińska-Hołownia?

Urszula Brzezińska-Hołownia, jako major pilot wojskowy, może liczyć na świadczenie emerytalne naliczane według wcześniejszych przepisów. Zgodnie z informacjami podanymi przez dziennik Fakt, zasady obowiązujące w momencie jej wstępowania do służby przewidywały emeryturę w wysokości 40% podstawy uposażenia, zwiększaną o kolejne procenty za każdy przepracowany rok – aż do 75%.

Podstawowe uposażenie na jej stanowisku wynosi około 10,9 tys. zł brutto. Do tej kwoty doliczane są różnego rodzaju dodatki. W związku z tym, po 15 latach służby wojskowej, Brzezińska-Hołownia może spodziewać się emerytury na poziomie 5,6–5,8 tys. zł brutto miesięcznie. Należy jednak zaznaczyć, że jako pilot pracujący w szkodliwych warunkach, jej świadczenie może być wyższe niż przeciętne.

