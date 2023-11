4 z 4

Na pytanie jednego z fanów, czy to przygotowania do TTBZ, Kajra odpowiedziała: "Nie. Kombinujcie dalej". I wtedy jeden z fanów napisał, że to zdjęcie z planu show "The Story Of My Life - Historia naszego życia". Kajra już nie zaprzeczyła. Myślicie, że o to show właśnie chodzi?