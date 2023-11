Chcielibyście, żeby Sławomir zaśpiewał na Waszym weselu? Proszę bardzo! Jest tylko jeden mały haczyk... musicie przygotować sporą sumę pieniędzy, żeby muzyk przyjechał na Wasze przyjęcie. Jak informuje "Super Express" za taki występ trzeba zapłacić ok. 35 tysięcy złotych! Sławomir w rozmowie z dziennikiem przyznaje, że jeszcze nigdy nie śpiewał na weselu, jednak z chęcią by to zrobił! Zobaczcie, co powiedział!

Sławomir chce śpiewać na weselach

Autor wielkiego hitu "Miłość w Zakopanem" z pewnością nie może narzekać na brak pracy. Sławomir ma zapełniony kalendarz na najbliższe kilka miesięcy, ale jak się okazuje chciałby jeszcze śpiewać na weselach!

Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy wystąpili na weselu, ale my gramy przede wszystkim dla ludzi, więc nie wykluczam, że jeśli ktoś zechce, by moja muzyka towarzyszyła mu w tak pięknym dniu, to nie odmówię. W grę wchodzi koncert zagrany na weselu, tak jak robi to mnóstwo innych zespołów- Sławomir przyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Chcielibyście, żeby Sławomir zaśpiewał na Waszym weselu? Jedno jest pewne- zabawa z pewnością byłaby udana!

Za występ na weselu może zarobić ok. 35 tysięcy złotych.