Robert Górski to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych kabareciarzy. Od lat jest znany ze swojej działalność w Kabarecie Moralnego Niepokoju, a także z roli w hitowym "Uchu prezesa". Robert Górski nie tylko cieszy się udanym życiem zawodowym, ale także prywatnym. We wrześniu tego roku po raz drugi wziął ślub, a jego wybranką została Monika Sobień. W dniu ślubu para także ochrzciła swoją córeczkę, nadając jej imię Malina. Co wiadomo o żonie Roberta Górskiego? Sprawdźcie poniżej!

Reklama

Kim jest żona Roberta Górskiego?

Monika Sobień ma 34 lata i jest dziennikarką, a także scenarzystką i pisarką. Stworzyła również swój własny magazyn internetowy WeMen, w którym publikuje wywiady ze znanymi mężczyznami - m.in. Modestem Amaro czy Robertem Biedroniem. Monika Sobień pochodzi z Radomia, ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a także scenopisarstwo w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Monika Sobień napisała także dwie książki - "Jak zostać Prezesem" oraz "Wybrałem życie".

Monika Sobień jest mamą Maliny, którą chętnie pokazuje na swoim profilu na Instagramie. Widać wyraźnie, że Monika spełnia się w roli mamy, a macierzyństwo jest dla niej wspaniałym czasem.

Monika Sobień nie jest pierwszą żoną Roberta Górskiego. Kabareciarz był związany z Katarzyną Osipowicz, z którą ma 13-letniego syna, Antoniego. Para rozstała się w 2018 roku.