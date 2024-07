Żona Pawła Szakiewicza opowiedziała o ślubie z uczestnikiem show "Rolnik szuka żony". Martyna Szakiewicz w świątecznym wydaniu programu zabrała głos na temat plotek o tym, że para pobrała się, by połączyć swoje gospodarstwa. Żona rolnika zdradziła, że to nieprawda. A po ich ślubie nie brakowało plotek na ich temat. Jedną z nich było to, że wzięli ślub, by razem mieć więcej hektarów.

Najfajniejsza plotka była taka, że Paweł już wziął ze mną ten ślub, bo możemy połączyć swoje hektary. Ja jeszcze nie miałam w życiu ani jednego - zdradziła Martyna Szakiewicz.

Jednak to nie była jedyna ciekawa plotka na temat pary! Okazuje się, że rolnicy dowiedzieli się z gazety, że mają jechać do Indii w podróż poślubną.

Z dwa tygodnie po ślubie do mnie zadzwoniła: Kochanie, cześć, nic nie mówiłeś, że wyjeżdżamy jutro do Indii. Czy mam się pakować? - opowiadał Paweł Szakiewicz w programie.

Para do Indii nie pojechała. ;) A plotkami kompletnie się nie przejmują. Obejrzyjcie wideo!

Paweł Szakiewicz ożenił się 25 czerwca 2016 roku ze swoją sąsiadką Martyną.

Para nie poznała się w programie, lecz... we własnej wisi! Byli sąsiadami!