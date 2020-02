Żona Pawła Królikowskiego była przy nim do końca. Troskliwie opiekowała się mężem w ostatnich chwilach

Śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła całym światem polskiej kultury. Po długiej walce z chorobą i dwóch miesiącach hospitalizacji aktor zmarł w wieku 58 lat. Do samego końca czuwała przy nim ukochana żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka troskliwie zajmowała się mężem i niechętnie informowała media o tym, co dzieje się z jej ukochanym. Do końca walczyła o jego prywatność i powrót do zdrowia. Niestety, 27 lutego wszystkie nadzieje zgasły...

Zobacz także: Paweł Królikowski nie żyje. Był kochającym ojcem piątki dzieci i troskliwym mężem

Małgorzata Ostrowska-Królikowska do ostatnich chwil czuwała przy mężu

Wiadomość o tym, że Paweł Królikowski trafił do szpitala, pojawiła się w mediach 20 grudnia 2019 roku. Wtedy jednak jeszcze nic nie zwiastowało najgorszego. Wszyscy mieli nadzieję, że to tylko chwilowe pogorszenie stanu zdrowia i za chwilę artysta wróci do swoich obowiązków. Jednak hospitalizacja Pawła Królikowskiego przeciągała się. Wtedy też Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyjawiła "Faktowi", że wkradła się infekcja i z tego powodu jej mąż musi pozostać jeszcze w szpitalu.

Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z "Faktem".

Te słowa dały nadzieję mediom i fanom na to, że będzie już tylko lepiej. Niepokojący był fakt, że Paweł Królikowski przez kolejne tygodnie nie wychodził ze szpitala, a informacje o jego polepszającym się stanie zdrowia nie pojawiały się. Wiadomo było jednak, że kochająca żona artysty bardzo troszczy się o męża i stara się mu pomóc ze wszystkich sił. Regularnie odwiedzała go w szpitalu i poświęcała całą swoją energię na opiekę nad Pawłem Królikowskim. Rodzina brała również pod uwagę rehabilitację aktora w Niemczech.

Niestety, dzisiaj nadzieje nas wszystkich zgasły. Paweł Królikowski zmarł 27 lutego w wieku 58 lat. Zostawił swoją ukochaną żonę Małgorzatę oraz piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana. Cała rodzina, na czele z żoną artysty, do ostatnich chwil czuwała przy ciężko chorym aktorze.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz Paweł Królikowski byli małżeństwem przez 32 lata. Pomimo tak dużego stażu w związku, para zawsze darzyła się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, a pokazując się publicznie zawsze trzymali się za ręce. Ukochana żona aktora troskliwie opiekowała się nim do ostatnich chwil.

EastNews