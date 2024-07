Katarzyna i Paweł Golcowie są małżeństwem od ponad 20 lat. Po studiach Katarzyna Kułaczewska zaczęła pracę Teatrze lalek w Białymstoku, ale po narodzinach pierwszej córki jej życie całkowicie się zmieniło, również to zawodowe, bo straciła pracę. Teraz wraca wspomnieniami do tego czasu i przyznaje czy nie żałuje poświęcenia swojej kariery?

Katarzyna Kułaczewska i Paweł Golec wzięli ślub 6 października 2001 roku. Para ma na swoim koncie ponad 20-letni staż i wychowują dwie wspaniałe córki Annę i Maję. Oboje są przeciwieństwami, ale udaje im się stworzyć udany związek. Para poznała się w 1999 roku podczas koncertu Golec uOrkiestry w "Piwnicy Zamkowej".

Katarzyna Golec z wykształcenia jest aktorką o specjalizacji lalkarstwo i ukończyła Wydział Sztuki Lalkarskiej na Akademii Teatralnej w Białymstoku. Szybko zaczęła pracować w zawodzie, który był jej wielką pasją, ale po narodzinach pierwszej córki straciła pracę. Katarzyna Golec w rozmowie z "Co za tydzień" nie ukrywa, że to było dla niej trudne doświadczenie, a wręcz była "rozgoryczona". Z perspektywy czasu nie żałuje jednak, że tak potoczyło się jej życie:

Żałowałam. Oczywiście. Skłamałabym, gdybym odpowiedziała inaczej. Miałam żal, że zwolniono mnie z teatru, że mogłam robić przedstawienia, że po to przecież studiowałam, żeby pracować w zawodzie, że to moja pasja. Byłam rozgoryczona. Ale dziś, patrząc na to, co mam w zamian, wiem, że to była dobra droga. Mam wspaniałe dwie córki. - dodała żona Pawła Golca.