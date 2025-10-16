Żona Liroya przekazała niepokojące informacje ws. zdrowia męża. Musiał odwołać koncerty
Liroy miał wrócić na scenę po latach przerwy. Fani nie kryli radości, ale plany legły w gruzach. Muzyk odwołał koncerty, w tym startujący 17 października w Kielcach. Powód? Niepokojące wieści o stanie zdrowia. Żona muzyka wydała oświadczenie.
Piotr Liroy-Marzec zapowiadał długo wyczekiwany powrót na scenę. Jego fani od dawna oczekiwali na trasę koncertową promującą nowy album artysty. Pierwszy koncert miał odbyć się 17 października w Kielcach. Niestety, tuż przed startem trasy nadeszły niepokojące wieści. Liroy odwołuje koncerty. W środę, 16 października 2025 roku, ogłoszono, że muzyk zmaga się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają mu występy.
Oświadczenie żony Liroya ws. stanu zdrowia rapera
Informację o stanie zdrowia rapera przekazała jego żona i menedżerka, Dorota Liroy-Marzec. W oficjalnym oświadczeniu podkreśliła, że sytuacja wymagała natychmiastowej decyzji:
Z ciężkim sercem informuję, że z powodu stanu zdrowia Liroya i konieczności odpoczynku, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, które są absolutnym priorytetem, jesteśmy zmuszeni przełożyć najbliższe koncerty, które miały rozpocząć się w ten weekend. (...) Jak pewnie wiecie, Piotrek to maszyna, która od lat jedzie na najwyższych obrotach. Czasem jednak nawet najlepszy silnik potrzebuje zwolnić, żeby się nie zatarł
Dorota Liroy-Marzec zaznaczyła również, że zrobi wszystko, by jej mąż wrócił na scenę „w formie i gotowy roznieść scenę”.
Obiecuję dopilnować, żeby wrócił do Was w 100% formie
Fani wspierają artystę
Choć decyzja o przełożeniu koncertów była zaskakująca dla fanów, w mediach społecznościowych zapanowała fala wsparcia dla Liroya. Internauci nie kryją rozczarowania, ale przede wszystkim życzą muzykowi szybkiego powrotu do zdrowia:
Zdrowie jest najważniejsze
Wracaj, kiedy poczujesz grunt pod stopami scena i tak będzie czekać
Koncert w Kielcach odwołany. Jest nowa data
Pierwszy koncert trasy miał odbyć się w Kielcach 17 października. Niestety, ze względu na zalecenia lekarzy, występ został odwołany. Jak wynika z informacji przekazanych przez Dorotę Liroy-Marzec, nową datą rozpoczęcia trasy koncertowej jest 28 listopada. To wtedy Liroy ma wystąpić we Wrocławiu.
