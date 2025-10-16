Piotr Liroy-Marzec zapowiadał długo wyczekiwany powrót na scenę. Jego fani od dawna oczekiwali na trasę koncertową promującą nowy album artysty. Pierwszy koncert miał odbyć się 17 października w Kielcach. Niestety, tuż przed startem trasy nadeszły niepokojące wieści. Liroy odwołuje koncerty. W środę, 16 października 2025 roku, ogłoszono, że muzyk zmaga się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają mu występy.

Oświadczenie żony Liroya ws. stanu zdrowia rapera

Informację o stanie zdrowia rapera przekazała jego żona i menedżerka, Dorota Liroy-Marzec. W oficjalnym oświadczeniu podkreśliła, że sytuacja wymagała natychmiastowej decyzji:

Z ciężkim sercem informuję, że z powodu stanu zdrowia Liroya i konieczności odpoczynku, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, które są absolutnym priorytetem, jesteśmy zmuszeni przełożyć najbliższe koncerty, które miały rozpocząć się w ten weekend. (...) Jak pewnie wiecie, Piotrek to maszyna, która od lat jedzie na najwyższych obrotach. Czasem jednak nawet najlepszy silnik potrzebuje zwolnić, żeby się nie zatarł czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dorota Liroy-Marzec zaznaczyła również, że zrobi wszystko, by jej mąż wrócił na scenę „w formie i gotowy roznieść scenę”.

Obiecuję dopilnować, żeby wrócił do Was w 100% formie

Fani wspierają artystę

Choć decyzja o przełożeniu koncertów była zaskakująca dla fanów, w mediach społecznościowych zapanowała fala wsparcia dla Liroya. Internauci nie kryją rozczarowania, ale przede wszystkim życzą muzykowi szybkiego powrotu do zdrowia:

Zdrowie jest najważniejsze

Wracaj, kiedy poczujesz grunt pod stopami scena i tak będzie czekać komentują internauci.

Koncert w Kielcach odwołany. Jest nowa data

Pierwszy koncert trasy miał odbyć się w Kielcach 17 października. Niestety, ze względu na zalecenia lekarzy, występ został odwołany. Jak wynika z informacji przekazanych przez Dorotę Liroy-Marzec, nową datą rozpoczęcia trasy koncertowej jest 28 listopada. To wtedy Liroy ma wystąpić we Wrocławiu.

