Wczoraj w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Mistrzów Sportu. Na imprezie organizowanej przez "Przegląd Sportowy" nie zabrakło największych gwiazd ze świata sportu i mediów. Tym razem jednak mieliśmy okazję podziwiać ich nie w sportowych trykotach, a wieczorowych kreacjach. Przypomnijmy: Eleganckie gwiazdy w drodze na Galę Mistrzów Sportu

Wśród nich była Anna Lewandowska. Żona Roberta Lewandowskiego choć sama jest sportowcem, tego wieczoru reprezentowała męża, który znalazł się w gronie nominowanych. Trzeba przyznać, że Anna dołożyła wszelkich starań, aby Robert mógł być z niej dumny - wybrała białą elegancką kreację do ziemi, do której dobrała bardzo efektowne kolczyki, a włosy upięła w misterny warkocz. W drodze do teatru na ramiona zarzuciła skórzaną ramoneskę, która dodawała jej rockowego pazura.

Tak Anna Lewandowska prezentowała się na Gali Mistrzów Sportu: