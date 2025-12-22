Pod koniec października Kuba Wojewódzki ogłosił zakończenie współpracy z warszawskim Teatrem 6. piętro, prowadzonym przez Michała Żebrowskiego i Eugeniusza Korina. W swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych jasno przedstawił powód tej decyzji.

W związku z planami pojawienia się na scenie @teatr6pietro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję wszystkim za te wspólne 15 lat. #zagrajtojeszczerazsam – napisał Wojewódzki.

Oficjalne: Jacek Borusiński przejmuje rolę Allana Felixa

Po odejściu Kuby Wojewódzkiego przez długi czas nie było wiadomo, kto przejmie rolę Allana Felixa w spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Teraz dyrekcja Teatru 6. piętro oficjalnie ogłosiła, że nowym odtwórcą tej roli będzie Jacek Borusiński.

Znany z występów telewizyjnych, filmowych i teatralnych aktor, który zdobył szeroką popularność dzięki współpracy z grupą Mumio, powróci na scenę warszawskiego teatru. W 2024 roku Borusiński otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską w filmie "Wróbel" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Kochani Widzowie, głosowanie w ankiecie dawno nie cieszyło się takim zaangażowaniem ;) Z największą przyjemnością potwierdzamy, że spektakl 'Zagraj to jeszcze raz, Sam' odbędzie się zgodnie z zapowiadanym repertuarem, a do obsady dołączył Jacek Borusiński - poinformował Teatr 6 piętro.

Jak informują twórcy spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam", propozycja zagrania roli Allana Felixa została złożona Jackowi Borusińskiemu już 17 lat temu. Był on wówczas pierwszym wyborem reżysera Eugeniusza Korina. Z różnych względów nie doszło wówczas do współpracy, ale jak podkreślają twórcy, cieszą się, że po latach udało się powrócić do pierwotnej koncepcji.

O komentarz pod informacją o nowym aktorze teatru poksuł się nawet sam Żurnalista, który napisał:

Bardzo dobry wybór.

Nowa obsada spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam”

Jacek Borusiński wcieli się w rolę Allana Felixa, a na scenie partnerować mu będą znane nazwiska polskiego teatru i filmu. Wśród nich Anna Cieślak, Barbara Kurdej-Szatan, Daniel Olbrychski oraz Michał Żebrowski. Spektakl "Zagraj to jeszcze raz, Sam" pozostaje jedną z najważniejszych pozycji w repertuarze Teatru 6. piętro. Nowa obsada i zmiana głównego aktora z pewnością przyciągnie uwagę widzów i krytyków.

Nowa konfiguracja personalna, w której Jacek Borusiński odgrywa centralną rolę, może otworzyć nowy rozdział w historii tego spektaklu. Czas pokaże, jak widzowie przyjmą tę zmianę i czy nowa interpretacja roli Allana Felixa znajdzie uznanie wśród publiczności.

