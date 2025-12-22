To on zastąpi Kubę Wojewódzkiego. "Potwierdzamy"
Kuba Wojewódzki po 15 latach odszedł z Teatru 6. piętro, a powodem jego decyzji była obecność Żurnalisty. Teraz oficjalnie ogłoszono, że jego miejsce zajmie Jacek Borusiński.
Pod koniec października Kuba Wojewódzki ogłosił zakończenie współpracy z warszawskim Teatrem 6. piętro, prowadzonym przez Michała Żebrowskiego i Eugeniusza Korina. W swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych jasno przedstawił powód tej decyzji.
W związku z planami pojawienia się na scenie @teatr6pietro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję wszystkim za te wspólne 15 lat. #zagrajtojeszczerazsam
Oficjalne: Jacek Borusiński przejmuje rolę Allana Felixa
Po odejściu Kuby Wojewódzkiego przez długi czas nie było wiadomo, kto przejmie rolę Allana Felixa w spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Teraz dyrekcja Teatru 6. piętro oficjalnie ogłosiła, że nowym odtwórcą tej roli będzie Jacek Borusiński.
Znany z występów telewizyjnych, filmowych i teatralnych aktor, który zdobył szeroką popularność dzięki współpracy z grupą Mumio, powróci na scenę warszawskiego teatru. W 2024 roku Borusiński otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską w filmie "Wróbel" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Kochani Widzowie, głosowanie w ankiecie dawno nie cieszyło się takim zaangażowaniem ;) Z największą przyjemnością potwierdzamy, że spektakl 'Zagraj to jeszcze raz, Sam' odbędzie się zgodnie z zapowiadanym repertuarem, a do obsady dołączył Jacek Borusiński
Jak informują twórcy spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam", propozycja zagrania roli Allana Felixa została złożona Jackowi Borusińskiemu już 17 lat temu. Był on wówczas pierwszym wyborem reżysera Eugeniusza Korina. Z różnych względów nie doszło wówczas do współpracy, ale jak podkreślają twórcy, cieszą się, że po latach udało się powrócić do pierwotnej koncepcji.
O komentarz pod informacją o nowym aktorze teatru poksuł się nawet sam Żurnalista, który napisał:
Bardzo dobry wybór.
Nowa obsada spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam”
Jacek Borusiński wcieli się w rolę Allana Felixa, a na scenie partnerować mu będą znane nazwiska polskiego teatru i filmu. Wśród nich Anna Cieślak, Barbara Kurdej-Szatan, Daniel Olbrychski oraz Michał Żebrowski. Spektakl "Zagraj to jeszcze raz, Sam" pozostaje jedną z najważniejszych pozycji w repertuarze Teatru 6. piętro. Nowa obsada i zmiana głównego aktora z pewnością przyciągnie uwagę widzów i krytyków.
Nowa konfiguracja personalna, w której Jacek Borusiński odgrywa centralną rolę, może otworzyć nowy rozdział w historii tego spektaklu. Czas pokaże, jak widzowie przyjmą tę zmianę i czy nowa interpretacja roli Allana Felixa znajdzie uznanie wśród publiczności.
Zobacz także: Kuba Wojewódzki ujawnia: "Moja rodzina"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.