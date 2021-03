Żona Krzysztofa Krawczyka przekazała najnowsze informacje o jego stanie. "Przeżywam męki"

We wtorek 23 marca na oficjalnym profilu Krzysztofa Krawczyka w mediach społecznościowych pojawił się wpis, który wstrząsnął jego fanami. Niestety, okazało się, że mimo przyjęcia szczepionki, uwielbiany artysta zaraził się koronawirusem i trafił do szpitala. Muzyk zaapelował do internautów o modlitwę, co wzbudziło w nich jeszcze większy niepokój. Teraz najnowsze informacje o stanie zdrowia Krzysztofa Krawczyka przekazała jego żona Ewa Krawczyk.

Stan zdrowia Krzysztofa Krawczyka

Niepokojące informacje o Krzysztofie Krawczyku pojawiły się już wtedy, kiedy muzyk zrezygnował w wystąpieniu w jednym z odcinków "Szansy na sukces", a jego miejsce zajęła jego żona. Przez pandemię koronawirusa gwiazdor postanowił usunąć się z wystąpień publicznych, i jak się okazało od roku nie utrzymywał on kontaktu nawet ze swoim synem. Kiedy Krzysztof Krawczyk osobiście przekazał wiadomość o swoim pobycie w szpitalu, sprawa natychmiast obiegła polskie media.

Kochani! Niestety i mnie dopadł COVID. Jestem w szpitalu. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą, która jeszcze nie ma wyniku, ale jest na kwarantannie w domu. Milknę. Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie. I proszę nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę! Nawet szczepienie Pfeizerem nie pomogło - pisał w swoim oświadczeniu.

Na szczęście okazało się, że testy żony Krzysztofa Krawczyka dały wynik negatywny. Ewa Krawczyk jednak bardzo trudno znosi rozłąkę z mężem, o czym powiedziała w rozmowie z portalem Plejada.pl. Zdradziła również w jaki jest obecny stan jej męża.

Jest mi ciężko, bo przez 40 lat byliśmy razem przez 24 godziny na dobę. Teraz nie mam męża obok siebie i jest to dla mnie dramat. Przeżywam męki, bo nawet nie mogę go odwiedzić w szpitalu. Wydaje mi się, że ja bardziej przeżywam jego chorobę. On ma w szpitalu opiekę, a ja zostałam sama i cały czas biję się z myślami - wyznała.

Ewa Krawczyk podkreśliła, że doniesienia o tym, jakoby Krzysztof Krawczyk walczył o życie, nie są prawdziwe.

Mój mąż nawet nie leży pod respiratorem. Ma łagodną formę koronawirusa - dodała.

Wygląda na to, że fani Krzysztofa Krawczyka mogą być spokojni. Wszyscy mają nadzieję, że muzyk jak najszybciej wróci do domu.

Zobacz także: Ponad 50 lat na scenie i wciąż na szczycie. Życie Krzysztofa Krawczyka było jednak pełne dramatów

We wtorek Krzysztof Krawczyk przekazał informacje dotyczące swojego zdrowia. Okazało się, że muzyk zakaził się koronawirusem i trafił do szpitala.

EastNews

Ewa Krawczyk przeżywa bardzo ciężkie chwile. Okazuje się, że rozłąka z mężem jest dla niej niezwykle trudna.

East News

Na szczęście, jak potwierdziła, jej mąż przechodzi łagodną formę koronawirusa.