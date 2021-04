Żona Krzysztofa Krawczyka nie powstrzymuje łez: "Nie radze sobie. Jest bardzo ciężko"

Ewa Krawczyk do tej pory nie pogodziła się ze śmiercią swojego ukochanego męża. Dziennikarz Wirtualnej Polski spotkał żonę Krzysztofa Krawczyka przy jego grobie na cmentarzu w Grotnikach. Ewie Krawczyk łamał się głos, gdy wspominała o wielkiej miłości swojego życia...

Nie radze sobie, Jest bardzo ciężko - wyznała ze łzami w oczach

Od śmierci Krzysztofa Krawczyka minęło nieco ponad dwa tygodnie...

Zobacz także: Brat Krzysztofa Krawczyka jest w ciężkim stanie! Mężczyzna nie wie o śmierci artysty. "Czeka nas najgorsze" - przyznała Ewa Krawczyk

ZOBACZ WIDEO Rafał Brzozowski miał jedno marzenie związane z Krzysztofem Krawczykiem! Podjął nawet pierwsze próby 00:48

Ewa Krawczyk nie pogodziła się ze śmiercią Krzysztofa Krawczyka

Wiadomość o śmierci Krzysztofa Krawczyka zasmuciła tysiące fanów w popołudnie w poniedziałek wielkanocny. Legendarny muzyk odszedł po długiej walce z chorobą. Dwa dni wcześniej wrócił ze szpitala, gdzie przebywał z powodu koronawirusa, którym zaraził się mimo przyjętej wcześniej szczepionki. Jak wiadomo COVID-19 nie był powodem śmierci artysty.

To miałby być piękne święta. Wszystko na to wskazywało, ponieważ Krzysztof Krawczyk wrócił ze szpitala w Wielką Sobotę. Nikt nie przypuszczał do jakiego dramatu dojdzie dwa dni później. Śmierć Krzysztofa Krawczyka zasmuciła tysiące osób, które od lat ceniły osobowość oraz dorobek artystyczny wybitnego muzyka. Krzysztof Krawczyk pozostawił pogrążoną w żałobie żonę, Ewę Krawczyk.

Nie radze sobie, Jest bardzo ciężko. Jeszcze jakoś to do mnie nie dociera. Jestem tutaj kilka razy dziennie, chodzę do kościoła modlę się za Krzysia - wyznała łamiącym głosem Ewa Krawczyk w rozmowie z Wirtualną Polską

Ewie Krawczyk trudno się pogodzić z tą ogromną stratą:

Rozmawiam z nim proszę go o pomoc, abym mogła spać, bo się boję trochę. Śpię na jego połowie łóżka. W domu nic nie ruszyłam. Mam wrażenie, że on za chwilę wróci. (...) Ja mam wrażenie, że on jest. Ja nie mówię, że "on był". Ja mówię nie "świętej pamięci" ale "mój Krzysiu" tak jak całe życie o nim mówiłam - wyznała w rozmowie z Wirtualną Polską

Ewie Krawczyk życzymy dużo siły, aby mogła uporać się z bólem po stracie ukochanego.

Zobacz także: Apel wdowy po Krzysztofie Krawczyku: "Mój mąż przed Tobą mnie ostrzegał"

Ewa Krawczyk bardzo cierpi po stracie ukochanego męża. Do dziś nie pogodziła się ze śmiercią Krzysztofa Krawczyka.

EastNews

Ewa Krawczyk udzieliła wzruszającego wywiadu przy grobie Krzysztofa Krawczyka.