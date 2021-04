Apel wdowy po Krzysztofie Krawczyku: "Mój mąż przed Tobą mnie ostrzegał"

Minął już tydzień od pogrzebu Krzysztofa Krawczyka, a ciągle nie cichną echa tego smutnego wydarzenia. Wśród różnych wersji tego, co działo się podczas uroczystości, mocno zabrzmiał dziś głos żony wielkiego artysty, Ewy Krawczyk. Na oficjalnym profilu zmarłego w mediach społecznościowych zamieściła ona apel "do Mariana Lichtmana i dziennikarzy z nim współpracujących". Pada w nim wiele gorzkich słów pod adresem muzyka legendarnych "Trubadurów".

Jako pierwszy, swoją wersję tego co działo się na pogrzebie artysty przekazał w ostatnią środę menedżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala. Z jego relacji wynikało, że między Marianem Lichtmanem a Ewą Krawczyk doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań.

Nie chcę zakłócać ciszy pogrzebowej,ale Marian Lichtman dobrze wie dlaczego żona na pogrzebie mu powiedziała: zjeżdżaj, robisz wszystko by zarobić na śmierci mego męża. (...) Na pogrzebie rozpychał się by kamera i aparaty fotograficzne jego ujmowały. W ten sposób leczy swoje kompleksy - napisał Kosmala.

Lichtman, który wraz z Krawczykiem grał w legendarnym zespole "Trubadurzy" odpowiedział niemal natychmiast.

Jest to dla mnie szokująca wypowiedź, bo fakty zostały w niej odwrócone. Pan Kosmala cały czas pałał nienawiścią do zespołu Trubadurzy. Zawsze zazdrościł nam rodzinnej atmosfery, bał się zbliżenia Krzysztofa z nami. Nie wiedziałem jednak, że ta antypatia przeniesie się na kościół czy na cmentarz - komentował w "Fakcie".

Potwierdził jednocześnie, że między nim a Ewą Krawczyk rzeczywiście doszło do nieprzyjemnej rozmowy na pogrzebie. Ale nie skończyło się na tym. Marian Lichtman stwierdził też, że podczas ceremonii musiał bronić syna Krzysztofa Krawczyka.

Można powiedzieć, że był bojkotowany, więc ja go popchnąłem naprzód i powiedziałem: "Idź do samej trumny, pożegnaj swojego tatę". (...) Kosmala skłamał w mediach społecznościowych, pisząc, że ja się przepychałem. Nieprawda. Ja tylko chciałem przepuścić syna Krzysztofa Krawczyka, bo nikt go nie chciał dopuścić do trumny - mówił muzyk w wywiadzie dla "Faktu".