Żona Krzysztofa Ibisza zdradziła płeć dziecka?! Musicie zobaczyć te zdjęcia

Narzeczona Krzysztofa Ibisza idzie jak burza. Joanna Kudzbalska, która jest nie tylko modelką, ale też dyplomowanym lekarzem po wrocławskiej Akademii Medycznej (na razie bez specjalizacji) postanowiła rozwijać się w bardzo nowoczesnym kierunku. W tym celu otworzyła swój nowy zawodowy profil na Instagramie. Poprosiła też fanów, by pomogli jej wybrać logo. Kudzbalska będzie teraz zajmować się medycyna stylu życia. Brzmi zagadkowo? Ogromnie cieszę się, że mogę podzielić się z Wami moim nowym projektem. Spędzając wiele dni, miesięcy i lat na praktykach w szpitalach oraz przychodniach, a następnie w pracy zawsze brakowało mi dwóch rzeczy: czasu na rozmowę z pacjentem oraz indywidualnego podejścia do każdego problemu. Odpowiedzią na moje pytania okazała się Medycyna Stylu Życia. Stosunkowo nowa, ale prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej podróży", napisała Kudzbalska. Czym zajmuje się narzeczona Krzysztofa Ibisza? "Medycyna Stylu Życia" to dziedzina bardzo prężnie rozwijająca się w Stanach Zjednoczonych i trend, za którym teraz podążają gwiazdy, ale nie tylko. Holistyczne podejście do medycyny zwraca uwagę na te bardziej naturalne sposoby wspomagania zdrowia, jak sen, wysiłek fizyczny czy oddychanie. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Lek. Joanna Kudzbalska🩺 (@drjoanna_lifestylemedicine) Joanna Kudzbalska jest współtwórcą platformy do medytowania i praktykowania uważności – mindfulness . Można więc przypuszczać, że na jej nowym...